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Stil sahibi kadınların tercihi: Trençkot

Pierre Cardin, sonbaharda gardıropların anahtar parçası trençkotlardan oluşan koleksiyonundaki şık ve sofistike tasarımları stil sahibi kadınların beğenisine sunuyor.
Pierre Cardin, sonbaharda gardıropların anahtar parçası trençkotlardan oluşan koleksiyonundaki şık ve sofistike tasarımları stil sahibi kadınların beğenisine sunuyor.

Başarılı oyuncu Melisa Sözen’in modellik yaptığı yeni sezon koleksiyonundaki Pierre Cardin trençkotlar farkını hissettiren özel kadınlar için modern yansımanın asalet ve sadelik taşıyan parçası oluyor. Lacivert, bordo, deve tüyü ve vizon renklerinin kullanıldığı trençkotlar, klasik dokuların dışına çıkan kumaş, aksesuar ve düğmelerle zenginleşiyor.

Kadınların stilini feminen dokunuşlar ile tamamlayan Pierre Cardin, trençkot modelleriyle sonbahara damga vuruyor. 

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