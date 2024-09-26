Stil: Sokağın DNA’sı

Anya Taylor-Joy’un sofistike stili, RosIe HuntIngton-WhIteley’in son derece romantik ve feminen şıklığı, Deva Cassel’in minimalist devrimi ve Dua LIpa’nın etkileyici tavrı mercek altında.

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Elele Temmuz-Ağustos 2024 sayısından

Hazırlayan: Aslıhan Sever

Ünlülerin sokak stilini İtalya ve Fransa sokaklarında inceliyoruz. Kendine has bir tarza sahip, başkasına benzemeyen silüetlerin peşindeyiz.

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Stil: Sokağın DNA’sı - Resim : 2

Anya Taylor-joy
Fotoğraf: GettyImages

İddialı şıklık
77. Cannes Film Festivali’nde karşımıza çıkan Anna Taylor-Joy beyazın asaletini iddialı tül bir parçayla tamamlıyor. Zamansız parçaları yeniden yorumlamak konusunda oldukça etkileyici.

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Stil: Sokağın DNA’sı - Resim : 3

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Stil: Sokağın DNA’sı - Resim : 4

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