Stil: Sokağın DNA’sı

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Elele Temmuz-Ağustos 2024 sayısından
Hazırlayan: Aslıhan Sever
Ünlülerin sokak stilini İtalya ve Fransa sokaklarında inceliyoruz. Kendine has bir tarza sahip, başkasına benzemeyen silüetlerin peşindeyiz.
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Anya Taylor-joy
Fotoğraf: GettyImages
İddialı şıklık
77. Cannes Film Festivali’nde karşımıza çıkan Anna Taylor-Joy beyazın asaletini iddialı tül bir parçayla tamamlıyor. Zamansız parçaları yeniden yorumlamak konusunda oldukça etkileyici.
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Mango 4299 TL
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Beymen Club 2299 TL