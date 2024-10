Stilistlere göre sonbaharı etkileyen 7 çanta trendi

1. Hobo çantalar

Ünlü moda stilisti Brooke Rounick'e göre hobo stili bu sezon her zamankinden daha popüler. "Bohem stilinin yeniden canlanmasıyla birlikte büyük hobo çantalar trend oluyor ve günlük temel ihtiyaçlar için bolca alan sağlayan salaş şekillere sahipler," diyor. "Akışkan bluzlar ve elbiselerin yanı sıra vintage denim ile harika bir şekilde eşleşerek rahat ama şık bir estetiği mükemmelleştiriyorlar."

Stilist ve You Can't Leave the House Naked kitabının yazarı Lindsey Bernay , hobo çantaları rahat kot pantolonlar, hoş bir beyaz düğmeli gömlek ve bir çift mokasen veya terlikle eşleştirmeyi öneriyor.

Fotoğraf: Getty