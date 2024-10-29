Stilistlere göre sonbaharı etkileyen 7 çanta trendi
Gardırobunuzu yeni sezon için güncellemenin kolay bir yolunu mu arıyorsunuz? Çantanızı değiştirmek bunu yapmanın en kolay yoludur. Moda stilistleri ve çanta uzmanları şekillerden tasarımlara, renklerden dokulara kadar 2024 sonbaharının en iyi çanta trendlerini anlatıyor...
1. Hobo çantalar
Ünlü moda stilisti Brooke Rounick'e göre hobo stili bu sezon her zamankinden daha popüler. "Bohem stilinin yeniden canlanmasıyla birlikte büyük hobo çantalar trend oluyor ve günlük temel ihtiyaçlar için bolca alan sağlayan salaş şekillere sahipler," diyor. "Akışkan bluzlar ve elbiselerin yanı sıra vintage denim ile harika bir şekilde eşleşerek rahat ama şık bir estetiği mükemmelleştiriyorlar."
Stilist ve You Can't Leave the House Naked kitabının yazarı Lindsey Bernay , hobo çantaları rahat kot pantolonlar, hoş bir beyaz düğmeli gömlek ve bir çift mokasen veya terlikle eşleştirmeyi öneriyor.
Fotoğraf: Getty
2. Tote çantalar
İşten happy hour'a götürebileceğiniz zamansız bir stil çantası mı arıyorsunuz? Bir tote çantalar tam da bunun için. Ve bir tote çantayı mevsimden mevsime kullanabilirsiniz, ancak bu stil şu anda özellikle trend. Bernay, "Tote çantalar, işlevsellik ve stilin birleşimiyle mükemmel bir sonbahar temel parçasıdır. İş seyahatleriniz veya hafta sonu kaçamağınız için valizinize ekleyin" diyor. "Tote çantanızı rahat bir kaşmir kazak, dar sigara pantolon ve dar kesim uzun bir blazer ile kombinleyerek modern ve zarif bir seyahat görünümü elde edin."
Fotoğraf: Getty
3. Bowling çantalar
Tote çantalar sizin tarzınız değilse, moda stilisti Christina Adamo bowling çantası öneriyor. "Bowling çantası veya üstten saplı çanta, geleneksel iş çantasına güncellenmiş bir alternatiftir. Bunlar mükemmel iş çantasıdır; her gün ve her gün kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yere kadar uzanan bir ceket, yapılandırılmış bir blazer ve askılı ayakkabılar veya mokasenlerle giyin."
Fotoğraf: İstock
4. Zamansız çantalar
Eğer cömert davranmayı düşünüyorsanız tereddüt etmeyin çünkü Rounick bu zamansız çantaların yatırıma değer olduğunu söylüyor. "Bu, mütevazı bir zarafet ve zamansız bir stil. Yapılandırılmış silüeti ve sofistike detaylarıyla bu çantalar hem gündelik hem de resmi kıyafetleri zahmetsizce tamamlıyor."
Günlük bir görünüm için yüksek bel koyu kot pantolon, yumuşak örgü kazak ve bir çift loafer ile kombinleyebilirsiniz.
Fotoğraf: Getty