Süslü ayaklar

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Kişiye özel ayakkabılar...

Ressam Mihriban Mihrap'ın pop art tasarımları şimdi de ayakkabılarda. Özellikle gelin ayakkabılarına göz atmanızı öneriririz. Nasıl bir şey istediğinizi belirleyin ve www.susluayaklar.com sitesine göz atın!