Versace bir kez daha Biggie diyor! İkonik Biggie 2024 sonbahar-kış koleksiyonunda

Amerikalı ünlü rapçi Notorious B.I.G., 1994 senesinde One More Chance şarkısının klibinde tahtında otururken onun tüm karizmasının altını çizen gözündeki Medusa ikonlu Versace güneş gözlüğüydü.

Bu klipteki gözlüğü Versace 424’tü. Daha sonra 1997 yılında Hypnotize adlı videosunda ise 413A’yı kullandı. İşte Medusa gözlükler 30 yıldır ikonik moda aksesuarı olma serüvenine böyle başladı.

One More Chance klibinden 424 kodlu gözlük

O zamanların bu ikonik çerçeveleri, artık hayatta olmayan Notorious B.I.G.’e ithafen Biggie ismiyle gözlerde yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sonbahar kış döneminde Medusalı gözlükler bir hayli popüler oldu.

Hypnotize klibinden 413A kodlu gözlük

İşte Versace 2024 sonbahar kış güneş gözlüğü koleksiyonundan dört Biggie modeli.

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Bu sene de Versace sonbahar kış koleksiyonuna ikonik Biggie’yi dahil etti.

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