Kaliteli işçilikle, zamansız tasarımların birleşimi. Zerrin Akıncı tasarımları kadınlara kendini ‘gerçek’ ve ‘özel’ hissettiriyor.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Aldığım halkla ilişkiler eğitiminden sonra İngiltere’deki Greenwich Üniversitesi’nde pazarlama iletişimi üzerine master yaptım. Çocukluğumdan beri hayalimdi moda sektöründe çalışmak. İki senelik iş hayatımdan sonra moda tasarımı eğitimi almak üzere Amerika’ya gittim. Mezuniyet defilesinde sunduğum tasarımla kazandığım UNLV Fashion Art Ödülü ile eğitimimi tamamlayarak sektöre ilk adımlarımı attım. Bunu 2012 yılında Los Angeles’da kazandığım ‘Outstanding Emerging Designer of the Year’ ödülü takip etti ve koleksiyonum Los Angeles’da sergilendi. madebyZA markası bugün Kıbrıs, Türkiye ve İngiltere’deki satış noktalarıyla dünyadaki stil sahibi kadınlarla buluşuyor.



madebyZA nasıl doğdu?

madebyZA, 2012 yılında birinci sınıf terzilikle yenilikçi tasarımları bir araya getirerek kadınlara çabasız şıklık sunmak hedefiyle doğan bir marka. Modern kadınlara madebyZA parçalarını giydiklerinde kendilerini rahat ve aynı zamanda elegan hissedecekleri; gündüzden geceye kolaylıkla taşınabilecek koleksiyonlar hazırlıyoruz. Parçalarımı giyen kadınların en başta kendilerini ‘gerçek’ ve ‘özel’ hissetmeleri bizim için çok önemli.







Yeni koleksiyonunuzda nelerden ilham aldınız?

2015-2016 Sonbahar/Kış PLAYon koleksiyonunda ilham kaynağım puzzle parçaları oldu. Hayatımızın büyük çoğunluğunu eksik olan parçaları aramakla geçiriyoruz, eksik olanı ararken bütünü de kaçırabiliyoruz çoğu zaman. Hayatımızın kesitlerini yansıtan bu parçaları farklı şekil ve dokularla koleksiyonumda bir araya getirdim.



