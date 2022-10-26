Yargıcı'nın yavaş moda anlayışını savunan yeni koleksiyonu ‘Premium Essentials' tanıtıldı

Yargıcı'nın, zamansız moda anlayışıyla oluşturulan 'Premium Essentials' koleksiyonu Arzum Onan ev sahipliğinde gerçekleşti. Uzun ömürlü bir tasarım anlayışını ön plana çıkaran koleksiyondan parçaları sizler için inceledik.

Duyarlı tüketim ve yavaş moda anlayışının benimsendiği, her dönemde rahatlıkla giyilebilecek zamansız tasarımlardan oluşan ‘Premium Essentials’ koleksiyonun yüzü Arzum Onan oldu. Zamansız moda anlayışının sürdürmeyi ön plana çıkaran koleksiyon, gardıropların olmazsa olmaz parçalarını ve renklerini ön plana çıkardı.

Renkleri daha sade ve her zaman kullanışlı renk tonları kullanılan koleksiyonda her zaman hit olabilecek parçalar ve renkler ön plana çıkarıldı. Kabanlar, deri ceketler, kumaş pantolonlar koleksiyonun dikkat çeken parçalarıydı. Bu parçaları hem business çizgisinden uzaklaştırmadan hem de günlük olarak da kullanılabilecek parçalar olarak tasarlanması da az ama öz parçalarla gardırobunuzu tamamlayabileceğiniz göz önüne seriyor.

Renklerin sadeliğiyle bütünleşen zamansızlık, koleksiyonda ön plana çıkan unsurları oldu.

Uzun ömürlü ve sürdürülebilir felsefesiyle gardırobunuzun olmazsa olmaz parçalarını sunuyor.

Yargıcı’nın sürdürülebilirlik felsefesinin, zamansız moda ve uzun ömürlülük değerleriyle tanımladıklarını aktaran Yargıcı Genel Müdürü Oğul Sipahioğlu, Arzum Onan ile 30 yıl önce gerçekleştirdikleri iş birliğine değinerek Yargıcı için ‘zamansızlık’ kavramının sadece bir tasarım anlayışı olmadığını, markanın bir yapı taşı olduğunu aktardı. Yargıcı Genel Müdürü Oğul Sipahioğlu, "Arzum Onan’la markamız birbirine çok yakıştı dedi." Arzum Onan ise, “Koleksiyonun tasarım felsefesi bizlere yavaşlama, gardıroplarımıza ve hayatımıza daha kalıcı bir bakış açısı ile yaklaşma fırsatı sunuyor. Artık sürdürülebilirliği hayatımızın merkezine almamız gereken bir dönemde böyle bir çalışmanın parçası olmak benim için gerçekten çok kıymetliydi. Çok güzel geri dönüşler oldu. Bunların içerisinde sanırım en gurur vericisi, en değerlisi ise galiba şuydu: “Yargıcı bir kadın olsa Arzum Onan olurdu” Bence bu söz imza attığımız bu projenin ne kadar başarılı bir proje olduğunun en harika kanıtı!” dedi.

Yavaş moda anlayışı ile oluşturulan koleksiyon hem yavaşlamayı hem de sürdürülebilir moda anlayışı ile uzun yıllar gardırobunuzda bulunması gereken parçaları ön plana çıkarıyor.

Yavaş moda anlayışı ile oluşturulmuş zamansız bir koleksiyon.

Denim, siyah ve Sonbaharın pek çok tonu bu koleksiyonda yer alıyor. Kullanılan deri ve kaşmir ürünleri sürdürülebilir anlayış ile koleksiyonda yer alıyor. Nötr renklerin ve az ama her zaman kullanılabilecek parçalar ise yavaş moda ile parçalarda sunuluyor. Sadece sezonluk ürünler değil her zaman kullanabileceğiniz kumaşlar ve modeller gardırobunuzda yer almaya hazır.