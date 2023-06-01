Zeki Triko plajlara Mert Alaş ve Irina Shayk ile döndü!

Eskiden yazın gelişi Zeki Triko reklamlarıyla anlaşılırdı. İş insanı Zeki Başeskioğlu tarafından 1958 yılında kurulan Zeki Triko, Aralık 2021’de icradan satıldı. Ünlü markayı Antalya merkezli bir turizm firmasının aldığı duyurulmuş ve bu girişimcinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Zeki Triko’yu alan firma, BRG Turizm Seyahat Acentası. Sahibi, Zeki Başeskioğlu gibi Antalyalı iş insanı Şefik Kaya.

Mert Alaş, Irina Shayk ile Milano'da çekim yaptı

Moda dünyasına hızlı bir giriş yapan Zeki, üretim ve tanıtıma başladı. Dünyaca ünlü model Irina Shayk ile Milano’da 2023 kampanya çekimlerini tamamlayan Zeki, billboardlardaki yerini aldı. Sıra dışı katalog çekimlerini yine dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Mert Alaş gerçekleştirdi. Mert Alaş, otoriteler tarafından, dünya genelinde, günümüzün en önemli moda fotoğrafçıları arasında gösteriliyor.

10 mağaza açtı, internet satışları başladı

İhracata da başlayan Zeki, İstanbul, İzmir, Antalya başta olmak üzere kıyı şehirlerinde 10 mağazasını yeniden açtı. İnternet satışlarına da açılan Zeki; lbiza, Mykonos, Monaco, Capri, St. Barths gibi dünyanın en güzel plajlarına ev sahipliği yapan yerlerin seçkin butiklerinde de olmayı hedefliyor.

Podyumlara geri döndü

Aralarında Cindy Crawford, Claduia Schiffer, Heidi Klum, Naomi Campbell, Adriana Lima, Alessandra Ambrossio, Doutzen Kroes ve günümüzün ünlü modelleri Gigi ve Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid'in de olduğu dünyaca ünlü mankenler ile çekimler ve defileler düzenleyen Zeki, yine ünlü isimlerle podyumları geri dönüyor.