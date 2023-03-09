10 yıl Google’da yöneticilik yaptı: "İş görüşmelerinde aradığım 1 numaralı özellik..."

Johnson, CNBC için kaleme aldığı makalede "Google'da Başkan Yardımcısı olarak çalıştığım 10 yıl boyunca, iş görüşmeleri için 40 saate kadar zaman harcadığım haftalar oldu. Bu yüzden işleri kolaylaştırmak için adaylarda her şeyden önce aradığım bir beceri vardı: Öz farkındalık" diyor.

Johnson makalede "Ayrıca, bu nadir bir özelliktir: Araştırmalar, insanların %95'inin öz farkındalığa sahip olduğunu düşünmesine rağmen, yalnızca %10 ila %15'inin gerçekten farkında olduğunu gösteriyor" eklemesini de yapıyor.

Öz farkındalığı nasıl kontrol ederim?

Johnson makalede şu önerilerde bulunmuş:

Genelde özel rollerini sorduğumda açıklayıcı bir şeyler öğrenirim. Olumlu bir yanıt şöyle olabilir: "Bu benim fikrimdi ama övgüyü tüm ekip hak ediyor."

Ayrıca iş arkadaşlarının onları nasıl tanımladıklarını da sorarım. Sadece iyi şeyler söylerlerse, ne tür yapıcı geri bildirimler aldıklarını araştırırım.

Ardından, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye yönelik yönelimlerini kontrol etmek ve bu geri bildirimi dikkate alıp almadıklarını görmek için "Peki geliştirmek için ne yaptınız?" diye sorarım.

Öz farkındalık değerlendirmesi

Eğer kendinizin farkında değilseniz, bunu nasıl anlarsınız? İşte ona göre bazı işaretler:

Sürekli olarak katılmadığınız geri bildirimler alıyorsunuz. Bu geri bildirimin doğru olduğu anlamına gelmez, ancak başkalarının sizi nasıl algıladığının sizin kendinizi nasıl algıladığınızdan farklı olduğu anlamına gelir.

Ekibinizin yönelimine veya kararlarına katılmadığınız için sık sık hüsrana uğramış ve sinirli hissediyorsunuz.

Bir iş gününün sonunda tükenmiş hissediyorsunuz ve nedenini tam olarak belirleyemiyorsunuz.

Ne tür işler yaptığınızı ve yapmaktan hoşlanmadığınızı tanımlayamıyorsunuz.

Öz farkındalık nasıl oluşturulur?

Johnson'ın öz farkındalık oluşturmakla ilgili bazı önerileri ise şöyle:

1. Değerlerinizi anlayın.

Sizin için neyin önemli olduğunu, size neyin enerji verdiğini ve neyin zayıflattığını bilmek, nasıl çalıştığınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

Her zaman iki kelimeye dikkat ederim: Çok fazla "ben" kelimesi alçakgönüllü olmayabileceklerine dair kırmızı bir bayraktır; çok fazla "biz" kelimesi ise durumdaki rollerini belirsizleştirebilir. Bir denge olması gerekir.

2. Çalışma tarzınızı belirleyin.

Birkaç hafta boyunca işinizde yeni zirvelere ulaştığınızı ya da yeni diplere indiğinizi hissettiğiniz anları not edin. Kendi içgüdülerinize güvenmekte zorlanıyorsanız, yargılarına güvendiğiniz birine sorun: "Beni ne zaman en iyi ve en kötü işlerimi yaparken gördün?"

3. Becerilerinizi ve yeteneklerinizi analiz edin.

Bir mülakat ortamında, güçlü ve zayıf yönleriniz hakkında kendinizden emin bir şekilde konuşabilmelisiniz.

Daha taktiksel bir öz farkındalık duygusuna sahip olmak için kendinize iki soru sorun:

Neyi gerçekten iyi yapabiliyorsunuz? Hangi becerilere sahipsiniz ve hangilerini geliştirmeniz gerekiyor?

Yetenekleriniz neler? Hangi konularda doğal olarak iyisiniz ve zaman içinde hangi yetenekleri edindiniz?

Zoom'un kurucusu ve CEO'su Eric Yuan'ın 15 dakikasını meditasyon düşüncesine ayırdığı bir başka harika egzersizi daha var.

"Kendime soruyorum: Bugün baştan başlasam neyi farklı yapabilirim? Herhangi bir hata yaptım mı? Yarın kendimi geliştirebilir miyim? Çoğu zaman düşünmek yeterli oluyor."