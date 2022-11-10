11 Kasım'da neden dilek tutmalısınız? İşte 11 Kasım'ın anlamı

11.11 hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için yılın en güzel günü! Çekim yasasına inanlar çoktan 11.11'i takvimlerinde işaretlediler. 11.11 tezahürü kuvvetli günlerden biri. Peki 11.11'in anlamı nedir? Neden önemli? 11.11 tarihinde nasıl dilek dilenir?

11.11'in anlamı

Bir tür düşünce sistemi nümerolojiye göre bir sayısı doğası gereği bağımsız ve tüm sayıların anası olarak düşünülebilir. Bu düşünceye göre genellikle dilekleri yazmak veya söylemek için saatin sabah ve akşam 11:11 olmasını beklenir. O yüzden 11.11.2022 tarihinde dilek dilemek oldukça önemli olduğuna da inanılır.

11.11 tarihinde nasıl dilek dilenir?

Bu düşünceye göre 11 Kasım teknik olarak gün boyu sürer, mini dileklere içtenlikle odaklanılır ve tüm enerjiyle bu dileğin olması istenir. 1111'in sezgiye bağlı olduğu düşünüldüğünden manevi iletişiminizi güçlendirebilirsiniz. Dileklerinizi ister yazarak ister sesli söyleyerek dileyebilirsiniz.

Tezahür etmek için 369 yöntemini deneyin

369 yöntemini uygulamak, yalnızca onayınızı veya hedefinizi yazmayı içerdiğinden, tezahür ettirmenin yeni başlayanlar için harika bir yoludur. Bu, hayatınıza getirmek istediğiniz her şeyi güçlendirebilecek ve besleyebilecek birçok tezahür günlüğü tutma tekniğinden biridir. Peki nasıl yapılır?

Neyi tezahür ettirmek istediğiniz konusunda çok net olun .

Karşılık gelen bir onaylama ile gelin. (Örneğin, para tezahür ettirmek istiyorsanız, olumlamanız "Büyük miktarda para alacağım" olabilir.)

Sabah uyanır uyanmaz olumlamanızı üç kez yazın.

Öğleden sonra altı kez olumlamanızı yazın.

Yatmadan önce dileğinizi dokuz kez yazın.

İstediğiniz kadar veya sonuçları görene kadar her gün tekrarlayın.

Bir görselleştirme yapın

Harika bir şey tezahür ettirmek istiyorsanız, görselleştirme aynı zamanda hızlandırmanıza da yardımcı olabilir. Hedeflerinizin gerçekleştiğini sık sık görselleştirmek, beyninizi bu hedefleri gerçekleştirmenin yollarını aramaya hazırlar.

İster bir sunuma başarılı bir şekilde liderlik etmek, ister yeni bir eve taşınmak vb. olsun, sahip olduğunuz bir hedef düşünün. (Bu, yaklaşan zorluklar veya görevler için özellikle iyi bir görselleştirmedir!)

Hedefiniz ne olursa olsun en iyi senaryoyu zihninizde canlandırın. Tüm duyularınızın bu sürükleyici deneyime dahil olmasına izin verin. Hedefinizi tamamlamış olmak nasıl görünüyor, nasıl hissetiriyor bunları düşünün.





Yüksek benliğinizle bağlantı kurmak için bir meditasyon deneyin

Ve son olarak, sadece bu günün enerjisini sezgilerinizle daha derinden bağlantı kurmak için kullanmak istiyorsanız, rehberli meditasyon yardımcı olabilir! Hem daha sakin bir kafayla dileklerinizi düşünmek daha kolay olacaktır. Bu yüzden önce bir meditasyon yapmak her zaman iyi fikirdir.