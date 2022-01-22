11:11 anlamı nedir? Sürekli 1111 görüyorsanız işte nedeni!

Eğer daha önce birisi saati gösterip 11:11 bir dilek tut demişse, bunun gerçekte neyle ilgili olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. Dünya genelinde bu konu ile ilgilenenlere göre çift saatlerin anlamı daha olumludur ve yoğundur. Peki 1111, 11:11 veya 111 ne demek? Bu sayılar ne anlama geliyor?

11:11 SAATİNİN VE SAYISININ ANLAMI NE?

Bir inanışa göre 1111 sayısı size yeni fırsatlar ve yeni başlangıçlar hakkında uyaran, doğru yolda olduğunuzu ve dualarınızın duyulduğunu gösteren bir işaret olarak kabul edilir. 1111 bir melek sayısıdır. Melek sayıları belirli bir titreşim enerjisine bağlı olarak, tekrar eden bir modelde görülen sayı dizileridir. Sayıların size anlatmak istediği bir şeyler olabilir...

1111 DİLEK DİLEME ZAMANI

11:11 Melek sayısı olmasının yanında aynı zamanda genelde 11:11’i sık sık görmenin, bir fırsat, tecelli hatta ikiz alevi aşkı ile ilgili bir işaret olabileceğine inanılır. Eğer 11’in türevleri 111, 1111 veya 11:11 gibi sayıları sık sık görüyorsanız, Evren tarafından size kendi duygu ve düşüncelerinize odaklanmanız için bir uyandırma çağrısı yapılıyor veya bir enerjisel fırsat kapısı açılıyor olabilir. En çok istediğiniz veya en çok ihtiyacınız olan şeyi açıkça dışa vurun ve onu elde etmeye açık olun. Gerek duygusal gerek fiziksel olarak hazır duruma geçin ve bunun zaten doğru olan şey olduğunu düşünmek için elinizden geleni yapın.

11:11 GÖRMENİN NEDENLERİ

1111 melek sayısı, ikiz alevlere olan inançlarla bağlantılıdır. İkiz alevlerin, ikiye bölünüp Evrene dağılmadan önce bir ruhun parçası olan iki ayna benliği olduğu söylenir. (İkiz alev yani Twin Flame nedir diye merak ediyorsanız ikiz alev nedir yazımıza bakabilirsiniz)

1111’i sık sık görmeye başladıysanız bu sizin için bir enerji kapısının açıldığını işaret eder. Düşünceleriniz hızla gerçeğe dönüşür o yüzden düşündüklerinizi akıllıca seçin ve düşüncelerinizle arzularınızın örtüştüğünden emin olun.

1111 bir Melek sayısı olduğu için asla kötü bir işaret değildir. Çoğunlukla, meydana gelmek üzere olan değişiklikler için kendinizi hazırlamanız amacıyla karşınıza çıkar.

11:11'i GÖRÜNCE NE YAPILMALI?

Urban Dictionary’ e göre saati tam 11:11 olarak tesadüfen gördüğünüzde bir dilek tutabilirsiniz. Dileğinizi diledikten sonra gözlerinizi saatten hemen çekmelisiniz. Eğer saatin 11:12 olarak değiştiğini görürseniz dileğiniz gerçekleşmez. Bir sonraki saate baktığınızda ise saatin 11:13 olması gerekir, 11:13’ü kaçırırsanız dileğiniz gerçek olmaz. Evet kulağa zor gelse de olmayacak bir şey değil. Bol şans!