13 Kasım 2025 Perşembe: Bu akşam hangi diziler var?
Dün akşam yas nedeniyle bazı kanalların yayın akışlarında değişiklikler ve dizilerin iptali söz konusu olmuştu. Gözler şimdi, perşembe akşamı ekranlara gelecek dizilerde. İzleyicilerin en çok merak ettiği soru, "Bu akşam diziler var mı?", "13 Kasım dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?". İşte 13 Kasım 2025 Perşembe yayın akışı...
Bugün 13 Kasım 2025 Perşembe olması nedeniyle, televizyon kanallarının yayın akışı ve özellikle sevilen dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı, yaşanan milli yas nedeniyle merak ediliyor...
İşte, 13 Kasım 2025 Perşembe TV yayın akışı...
13 Kasım 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
13 Kasım 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.o0 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Gurbetçi Şaban
22.00 Gurbetçi Şaban
13 Kasım 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
07.30 İlk Bakış
08:30 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Ben Leman
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
13 Kasım 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Yeni Gelin
08.15 Bu Sabah
10.00 Sandık Kokusu
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Veliaht (Yeni Bölüm)
13 Kasım 2025 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.30 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Çarpıntı (Tekrar)
13 Kasım 2025 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
13.15 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye