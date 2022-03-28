2022 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Oscar'da kimler, hangi filmler ödül aldı?

Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Akademi Ödülleri veya popüler adıyla Oscar bu yıl 94. kez sahiplerini buldu. Yıllar sonra ilk kez sunuculu gerçekleştirilen Oscar Ödül Töreni, Los Angeles 'taki Dolby Theatre'da yapıldı. Töreni Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes sundu. Peki 94. Akademi Ödüllerinde kimler, hangi filmler ödül aldı? İşte 2022 Oscar Ödülleri tam liste...

EN İYİ FİLM "CODA"

2022 Oscar ödüllerinde en iyi film ödülünü CODA filmi kazandı. CODA, bir dijital bir platform yapımı olarak En İyi Film ödülünü almasıyla Oscar tarihine geçti. CODA'nın başrol oyuncusu Troy Kotsur, rol arkadaşı Marlee Matlin'in 35 yıl önce Oscar alan ilk işitme engelli kadın oyuncu olmasının ardından bu ödülü alan ilk işitme engelli aktör oldu.

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Film, ailenin hepsi işitme engelli olan ve sadece kendisi duyabilen genç bir kadının müzik tutkusunun peşinden gitmesini anlatıyor.

94. OSCAR ÖDÜLLERİNİN KAZANANLARI TAM LİSTE