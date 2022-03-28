2022 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Oscar'da kimler, hangi filmler ödül aldı?
Bu sene 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri, üç yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Oscar ödülü olarak da bilinen 94. Akademi Ödüllerinde kimler, hangi filmler ödül aldı? İşte 2022 Oscar Ödülleri tam liste...
Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Akademi Ödülleri veya popüler adıyla Oscar bu yıl 94. kez sahiplerini buldu. Yıllar sonra ilk kez sunuculu gerçekleştirilen Oscar Ödül Töreni, Los Angeles 'taki Dolby Theatre'da yapıldı. Töreni Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes sundu. Peki 94. Akademi Ödüllerinde kimler, hangi filmler ödül aldı? İşte 2022 Oscar Ödülleri tam liste...
EN İYİ FİLM "CODA"
2022 Oscar ödüllerinde en iyi film ödülünü CODA filmi kazandı. CODA, bir dijital bir platform yapımı olarak En İyi Film ödülünü almasıyla Oscar tarihine geçti. CODA'nın başrol oyuncusu Troy Kotsur, rol arkadaşı Marlee Matlin'in 35 yıl önce Oscar alan ilk işitme engelli kadın oyuncu olmasının ardından bu ödülü alan ilk işitme engelli aktör oldu.
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Film, ailenin hepsi işitme engelli olan ve sadece kendisi duyabilen genç bir kadının müzik tutkusunun peşinden gitmesini anlatıyor.
94. OSCAR ÖDÜLLERİNİN KAZANANLARI TAM LİSTE
- En İyi Film: “CODA”
- En İyi Yönetmen: Jane Campion, “The Power of the Dog”
- En İyi Kadın Oyuncu: Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”
- En İyi Erkek Oyuncu: Will Smith, “King Richard”
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ariana DeBose, “West Side Story”
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Troy Kotsur, “CODA”
- Yabancı Dilde En İyi Film: “Drive My Car”
- En İyi Özgün Senaryo: “Belfast”
- En İyi Uyarlama Senaryo: “CODA”
- En İyi Belgesel: “Summer of Soul”
- En İyi Kısa Belgesel: “The Queen of Basketball”
- En İyi Animasyon Filmi: “Encanto”
- En İyi Sinematografi: “Dune”
- En İyi Görsel Efekt: “Dune”
- En İyi Film Montajı: “Dune”
- En İyi Film Müziği: “Dune”
- En İyi Özgün Şarkı: “No Time to Die”
- En İyi Yapım Tasarımı: “Dune”
- En İyi Kısa Film: “The Long Goodbye”
- En İyi Kısa Animasyon: “The Windshield Wiper”
- En İyi Kostüm Tasarımı: “Cruella”
- En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: “The Eyes of Tammy Faye”