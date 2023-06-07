2023 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı... Bu yıl Haziran ayına denk gelen 2023 Kurban Bayramı'nı, tatile çıkmak için fırsat olarak gören vatandaşlar ise bayram tatilinin kaç gün olduğunu merak ediyor. Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? İşte yanıtı...

2023 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı tatili 2023 yılında Haziran ayına denk geliyor. Bunu fırsat bilip tatile gidecek olanlar bayram tatilinin kaç gün olduğunu araştırmaya başladı.  Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusu da dün yanıtını buldu. 

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır" dedi.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar           

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi          

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi  

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar        

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar