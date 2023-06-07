2023 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı... Bu yıl Haziran ayına denk gelen 2023 Kurban Bayramı'nı, tatile çıkmak için fırsat olarak gören vatandaşlar ise bayram tatilinin kaç gün olduğunu merak ediyor. Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? İşte yanıtı...
Kurban Bayramı tatili 2023 yılında Haziran ayına denk geliyor. Bunu fırsat bilip tatile gidecek olanlar bayram tatilinin kaç gün olduğunu araştırmaya başladı. Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusu da dün yanıtını buldu.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır" dedi.
2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar