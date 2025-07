2025 Emmy adayları açıklandı

Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri, "Televizyonun Oscar'ları" olarak anılan Emmy Ödülleri'nin 2025 adayları bugün belli oldu. Son yıllarda dijital yayın platformlarının içerik üretimindeki artan etkisi, aday listesinde de kendini gösterdi. Drama, komedi ve mini dizi kategorilerinde öne çıkan yapımlar, hem eleştirmenlerden hem de geniş izleyici kitlesinden büyük ilgiyle karşılanıyor. Kısaltılmış liste şöyle:

En iyi drama

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

The White Lotus

Slow Horses

En iyi komedi dizisi

Abbott Elementary

The Bear

The Studio

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

What We Do in the Shadows

En iyi mini dizi

Adolescence

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story

The Penguin

En iyi oyuncu adaylıkları

En iyi kadın oyuncu (Drama)

Kathy Bates, Matlock

Britt Lower, Severance

Bella Ramsey, The Last of Us

Sharon Horgan, Bad Sisters

Keri Russell, The Diplomat

En iyi erkek oyuncu (Drama)

Noah Wyle, The Pitt

Adam Scott, Severance

Sterling K. Brown, Paradise

Gary Oldman, Slow Horses

Pedro Pascal, The Last of Us

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Drama)

Patricia Arquette, Severance

Carrie Coon, The White Lotus

Katherine LaNasa, The Pitt

Julianne Nicholson, Paradise

Parker Posey, The White Lotus

Natasha Rothwell, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Drama)

Zach Cherry, Severance

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

James Marsden, Paradise

Sam Rockwell, The White Lotus

Tramell Tillman, Severance

John Turturro, Severance

En iyi kadın oyuncu (Komedi)

Jean Smart, Hacks

Kristen Bell, Nobody Wants This

Ayo Edebiri, The Bear

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Uzo Aduba, The Residence

En iyi erkek oyuncu (Komedi)

Jeremy Allen White, The Bear

Seth Rogen, The Studio

Adam Brody, Nobody Wants This

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

En iyi erkek oyuncu (Mini dizi/TV filmi)

Colin Farrell, The Penguin

Stephen Graham, Adolescence

Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent

Brian Tyree Henry, Dope Thief

Cooper Koch, Monsters

En iyi kadın oyuncu (Mini dizi/TV filmi)

Michelle Williams, Dying for Sex

Cristin Milioti, The Penguin

Meghann Fahy, Sirens

Cate Blanchett, Disclaimer

Rashida Jones, Black Mirror

Emmy Ödülleri Canlı İzle

Emmy Ödül Töreni'ni aşağıdan canlı izleyebilirsiniz.