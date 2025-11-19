Acun Ilıcalı Survivor 2026'nın yeni yarışmacısını açıkladı

Survivor 2026 All Star için tüm hazırlıklar devam ediyor. Acun Ilıcalı, bir bir yarışmacıları sosyal medya hesabından duyurmaya başladı.

Ilıcalı, dün son yarışmacı olarak Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'ın yer alacağını duyurmuştu.

SURVİVOR'A KATILACAK İSİMLER TAM LİSTE

Bayhan

Keremcem

Dilan Çıtak Tatlıses

Mert Nobre

Serhan Onat

Meryem Boz

Murat Arkın

Deniz Çatalbaş

Ünlü televizyoncu, yarışmada yer alacak yeni ismin oyuncu Deniz Çatalbaş olduğunu Instagram hesabından paylaştı.

DENİZ ÇATALBAŞ KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu, model, sporcu, basketbolcu. 28 Şubat 1995, İstanbul doğumlu. Genç yaşta basketbol oynamaya ilgi duyarak; Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, Kayseri Basketbol, Sakarya Yükseliş gibi kulüplerde forma giydi. 2020 yılında katıldığı Best Model of Turkey güzellik 2. olmuş ve özellikle bu yarışma ile tanınmıştır.

Basketbol oynamanın dışında modellik yapmakta olan Deniz Çatalbaş, daha önce gibi projelerde rol almıştır.

Deniz Çatalbaş, 2021 yılından itibaren Arka Sokaklar, Hür, Ah Be Birader, Alparslan Büyük Selçuklu, Aşk ve Gurur gibi birçok film ve dizide rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Aşk ve Gurur (Mercan, TV Dizisi 2023-2024)

Hür (Nazlı Üsteğmen, TV Dizisi 2023)

Alparslan: Büyük Selçuklu (Iraz, TV Dizisi 2023)

Ah Be Birader (Sinema Filmi 2022)

Arka Sokaklar (Aslı Komiser, TV Dizisi 2021)