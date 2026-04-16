Adele 5 yıl sonra müziğe dönüyor

Adele, ödüllü albümü '30'un yayınlanmasının üzerinden beş yıl geçtikten sonra, yeniden kayıt stüdyosuna dönüyor.

37 yaşındaki İngiliz şarkıcı, Kasım 2024'te Las Vegas'taki gösterilerini tamamladıktan sonra müziğe ara vereceğini açıklamıştı.

Yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak kalan Adele, sinema kariyerine başlarken, müziği de ihmal etmeyecek gibi görünüyor.

"OĞLUM İÇİN MÜZİĞE ARA VERDİM"

Eski eşi Simon Konecki'den 12 yaşında Angelo adında bir oğlu olan Adele, daha önce turne yapmaktan hoşlanmadığından bahsetmiş, müziğe ara vermeyi oğlu için istediğini söylemişti. Adele, "Bir daha ne zaman sahneye çıkmak istediğimi bilmiyorum. Artık yoluma devam etme zamanı. Yeni bir sayfa açma zamanı ve yeni bir başlangıç ​​zamanı" ifadesini kullanmıştı.