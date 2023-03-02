Adım Farah dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlandı?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'i buluşturan 'Adım Farah' dizisi Fox TV'de izleyiciyle buluştu. Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği 'Adım Farah'ın yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Adım Farah dizisi konusu, oyuncularına yakından bakalım...

Adım Farah dizisi künye

Kanal: FOX

Yayın günü: 1 Mart Çarşamba 20:00

Dizinin özeti: Dizide ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah’ın istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz ile kesişen hayatları ele alınıyor.

Başrol oyuncuları: Demet Özdemir ve Engin Akyürek

Yönetmen: Recai Karagöz

Senaryo: Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur

Adım Farah dizisi konusu nedir?

Adım Farah’, ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alacak.

Adım Farah hangi diziden uyarlandı?

Adım Farah dizisi "The Cleaning Lady" dizisinden uyarlandı. Bu dizi daha önceden Arjantin yapımı olan "La chica que limpia" dizisidir. Bu dizinin daha önceden ABD ve Meksika gibi ülkelerde de uyarlaması çekilmişti.

Adım Farah dizisi oyuncu kadrosu

Demet Özdemir,

Engin Akyürek,

Fırat Tanış,

Senan Kara,

Lale Başar,

Oktay Çubuk,

Mustafa Avkıran,

Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimlerin kadrosuna yer aldığı Adım Farah dizisi yakında FOX TV'de izleyiciyle buluşacak.

Adım Farah dizisinden ilk kare

Adım Farah dizisi afişi

Adım Farah dizisi fragmanı