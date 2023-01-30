Aftersun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aftersun filmi nerede çekildi?

İlk olarak 18 Kasım 2022 tarihinde vizyona giren İngiltere-ABD ortak yapımı Aftersun, geçtiğimiz günlerde Mubi'de yayınlandı. 2022 Cannes Film Festivali‘nin en çok ilgi gören filmlerinden biri Aftersun'un senaryosu da Charlotte Wells'e ait. Aftersun filmi konusu, oyuncularına yakından bakalım...

Aftersun filmi konusu nedir?

1990’ların sonunda bir tatil beldesinde 11 yaşındaki Sophie, çok fazla vakit geçiremediği sevgi dolu ve idealist babası Calum ile çıktığı tatilin keyfini çıkarır. Sophie ergenliğe yaklaşırken, Calum da kendi içinde babalık dışındaki sorumluluklarıyla mücadele eder.

Aftersun filmi nerede çekildi?

Filmin çekimleri Fethiye Ölüdeniz'de yapıldı.

Aftersun filmi oyuncuları

Filmin oyuncu kadrosunda Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall, Sally Messham, Brooklyn Toulson, Spike Fearn ve Harry Perdios gibi isimler yer alıyor.

Paul Mescal – Calum Paterson

Frankie Corio-Sophie Paterson

Celia Rowlson-Hall – yetişkin Sophie

Sally Messham – Belinda

Brooklyn ToulsonMichael

Spike Fearn – Olly

Harry Perdios – Toby

Ruby ThompsonLaura

Ethan James Smith- Scott

Kayleigh Coleman-Jane

Aftersun filmi fragmanı