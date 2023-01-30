Aftersun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aftersun filmi nerede çekildi?
2022 Cannes Film Festivali‘nin en çok ilgi gören filmlerinden biri olan, yönetmenliği Charlotte Wells tarafından yapılan ve çekimleri Türkiye'de gerçekleştirilen Aftersun filmi Mubi'de yayınlandı. Peki, Aftersun filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
İlk olarak 18 Kasım 2022 tarihinde vizyona giren İngiltere-ABD ortak yapımı Aftersun, geçtiğimiz günlerde Mubi'de yayınlandı. 2022 Cannes Film Festivali‘nin en çok ilgi gören filmlerinden biri Aftersun'un senaryosu da Charlotte Wells'e ait. Aftersun filmi konusu, oyuncularına yakından bakalım...
Aftersun filmi konusu nedir?
1990’ların sonunda bir tatil beldesinde 11 yaşındaki Sophie, çok fazla vakit geçiremediği sevgi dolu ve idealist babası Calum ile çıktığı tatilin keyfini çıkarır. Sophie ergenliğe yaklaşırken, Calum da kendi içinde babalık dışındaki sorumluluklarıyla mücadele eder.
Aftersun filmi nerede çekildi?
Filmin çekimleri Fethiye Ölüdeniz'de yapıldı.
Aftersun filmi oyuncuları
Filmin oyuncu kadrosunda Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall, Sally Messham, Brooklyn Toulson, Spike Fearn ve Harry Perdios gibi isimler yer alıyor.
- Paul Mescal – Calum Paterson
- Frankie Corio-Sophie Paterson
- Celia Rowlson-Hall – yetişkin Sophie
- Sally Messham – Belinda
- Brooklyn ToulsonMichael
- Spike Fearn – Olly
- Harry Perdios – Toby
- Ruby ThompsonLaura
- Ethan James Smith- Scott
- Kayleigh Coleman-Jane