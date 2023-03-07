Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda? Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hakan Bonomo’nun özgün senaryosunu kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisi için bugün Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Sezonun en çok merak edilen dizilerinden olan Aile dizisi konusu, oyuncuları, yayın tarihine yakından bakalım...

Aile dizisi künye

Kanal: Show TV

Yayın günü: 7 Mart Salı 20:00

Dizinin özeti: Aile dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

Başrol oyuncuları: Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya

Yönetmen: Ahmet Katıksız

Senaryo: Hakan Bonomo

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN EKRANA GELECEK?

Aile dizisi deprem nedeniyle ertelenmişti. Yeni tarih 7 Mart Salı olarak açıklandı.

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizide, tanınmış ailelerden Soykanlar’ın başındaki Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alınıyor.

Dizideki aşk ve aile ilişkilerinin ipuçlarını veren tanıtıma Kıvanç Tatlıtuğ’un hayat verdiği ‘Aslan’ karakterinin Serenay Sarıkaya’nın oynadığı ‘Devin’ karakterine kurduğu ‘Sen benim kazanamayacağım en güzel kavgam olacaksın’ cümlesi damga vuruyor.

AİLE DİZİSİ UYARLAMA MI?

Aile dizisi, 1999-2007 yılları arasında Amerika'da yayınlanan dünyaca ünlü The Sopranos dizisinden uyarlandı.

AİLE İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Soykanlara ‘aile’ olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili ‘karanlık’ işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.

Psikolog Devin ve Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğuyeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak ‘yara’larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri.

Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya’nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin.

Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya’nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır.

Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aile dizisi oyuncu kadrosunda;

Kıvanç Tatlıtuğ,

Serenay Sarıkaya,

Nejat İşler,

Canan Ergüder,

Ushan Çakır,

Umutcan Ütebay,

Yüsra Geyik,

Ecem Simge Yurdatapan,

Levent Ülgen,

Emel Göksu

ve Nur Sürer gibi oyuncular yer alıyor.

AİLE DİZİSİ 2. FRAGMANI