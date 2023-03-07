The Sopranos konusu nedir, oyuncuları kimler?
1999-2007 yılları arasında yayınlanan The Sopranos yayınladığı dönem boyunca pek çok ödüle de layık görüldü. The Sopranos Türkiye'de Aile dizisine uyarlanıyor. The Sopranos konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
7 Mart tarihinde yayın hayatına başlayan Aile dizisi, 1999-2007 yılları arasında Amerika'da yayınlanan dünyaca ünlü The Sopranos dizisinden uyarlandı. İlk defa HBO'de yayınlanan dizi; kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. The Sopranos konusuna, oyuncularına yakından bakalım...
The Sopranos konusu
Dizinin konusu New Jersey’de bir Amerikan-İtalyan mafya ailesi patronu Tony Soprano’nun meslek, suç, şiddet, aile, adalet ve dostluk kavramları arasındaki denge kurma mücadelesi üzerine kurulmuştur. Dizi aynı zamanda Soprano ailesinin bireyleri ve Tony’nin yakınında bulunan insanların hayatından da kesitler sunar. Dizinin senaryosunda belki de en önemli yeri tutan Tony ve psikiyatristi Dr. Jennifer Melfi arasındaki diyaloglar, 6 sezon boyunca suç-ahlak dengesinin tartışılması açısından dizinin en çok hatırda kalan sahneleri olmuştur.
The Sopranos oyuncu kadrosu
Toplamda 86 bölümle izleyici karşısına çıkan dizinin yönetmen koltuğunda Alan Taylor otururken yapımcılığında ise David Chase bulunuyor. Oyuncu kadrosu ise şu şekilde:
James Gandolfini - Tony Soprano
Edie Falco - Carmela Soprano
Jamie Lynn Sigler - Meadow Soprano
Micheal Imperioli - Christopher Moltisanti
Lorraine Bracco - Jennifer Melfi
Tony Sirico - Paulie Gualtieri
Steven Van Zandt - Silvio Dante
Drea de Matteo - Adriana La Cerva
Vincent Pastore - Big Pussy
Aida Turturro - Janice Soprano
Joe Pantoliano - Ralph Cifaretto
Frank Vincent - Phil Leotardo