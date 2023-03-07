The Sopranos konusu nedir, oyuncuları kimler?

7 Mart tarihinde yayın hayatına başlayan Aile dizisi, 1999-2007 yılları arasında Amerika'da yayınlanan dünyaca ünlü The Sopranos dizisinden uyarlandı. İlk defa HBO'de yayınlanan dizi; kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. The Sopranos konusuna, oyuncularına yakından bakalım...

The Sopranos konusu

Dizinin konusu New Jersey’de bir Amerikan-İtalyan mafya ailesi patronu Tony Soprano’nun meslek, suç, şiddet, aile, adalet ve dostluk kavramları arasındaki denge kurma mücadelesi üzerine kurulmuştur. Dizi aynı zamanda Soprano ailesinin bireyleri ve Tony’nin yakınında bulunan insanların hayatından da kesitler sunar. Dizinin senaryosunda belki de en önemli yeri tutan Tony ve psikiyatristi Dr. Jennifer Melfi arasındaki diyaloglar, 6 sezon boyunca suç-ahlak dengesinin tartışılması açısından dizinin en çok hatırda kalan sahneleri olmuştur.

The Sopranos oyuncu kadrosu

Toplamda 86 bölümle izleyici karşısına çıkan dizinin yönetmen koltuğunda Alan Taylor otururken yapımcılığında ise David Chase bulunuyor. Oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

James Gandolfini - Tony Soprano

Edie Falco - Carmela Soprano

Jamie Lynn Sigler - Meadow Soprano

Micheal Imperioli - Christopher Moltisanti

Lorraine Bracco - Jennifer Melfi

Tony Sirico - Paulie Gualtieri

Steven Van Zandt - Silvio Dante

Drea de Matteo - Adriana La Cerva

Vincent Pastore - Big Pussy

Aida Turturro - Janice Soprano

Joe Pantoliano - Ralph Cifaretto

Frank Vincent - Phil Leotardo

The Sopranos fragmanı