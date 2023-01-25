Aile dizisi ne zaman yayınlanacak? Aile dizisinden ilk fragman geldi
Show TV’nin merakla beklenen dizisi Aile'den ilk fragman yayınlandı. Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Aile dizisi ne zaman yayınlanacak? Konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak Ay Yapım’ın yeni özgün dizisi Aile'den ilk fragman yayınlandı. Dikkat çekici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile merakla beklenen dizinin senaryosunu Hakan Bonomo yazıyor. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Aile dizisine yakından bakalım...
Aile dizisi künyesi
Kanal: Show TV
Yayın günü: Belli değil
Dizinin özeti: Soykan ailesinin oğlu Aslan’la aynı uçakta tesadüfler sonucu tanışan psikolog Devin’in hikayesini anlatacak
Başrol oyuncuları: Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya
Yönetmen: Ahmet Katıksız
Senaryo: Hakan Bonomo
Aile dizisi ne zaman yayınlanacak?
Aile dizisi Show Tv'de ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Ancak henüz günü ve saati belli değil.
Aile dizisi konusu ne?
Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.
Aile dizisi oyuncuları
Aile dizisi oyuncu kadrosunda;
- Kıvanç Tatlıtuğ,
- Serenay Sarıkaya,
- Nejat İşler,
- Canan Ergüder,
- Ushan Çakır,
- Umutcan Ütebay,
- Yüsra Geyik,
- Ecem Simge Yurdatapan,
- Levent Ülgen,
- Emel Göksu,
- Nur Sürer yer alıyor.
Aile dizisinden ilk fragman
Aile dizisi afişi de yayınlandı