Aile dizisi ne zaman yayınlanacak? Aile dizisinden ilk fragman geldi

Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak Ay Yapım’ın yeni özgün dizisi Aile'den ilk fragman yayınlandı. Dikkat çekici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile merakla beklenen dizinin senaryosunu Hakan Bonomo yazıyor. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Aile dizisine yakından bakalım...

Aile dizisi künyesi

Kanal: Show TV

Yayın günü: Belli değil

Dizinin özeti: Soykan ailesinin oğlu Aslan’la aynı uçakta tesadüfler sonucu tanışan psikolog Devin’in hikayesini anlatacak

Başrol oyuncuları: Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya

Yönetmen: Ahmet Katıksız

Senaryo: Hakan Bonomo

Aile dizisi ne zaman yayınlanacak?

Aile dizisi Show Tv'de ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Ancak henüz günü ve saati belli değil.

Aile dizisi konusu ne?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

Aile dizisi oyuncuları

Aile dizisi oyuncu kadrosunda;

Kıvanç Tatlıtuğ,

Serenay Sarıkaya,

Nejat İşler,

Canan Ergüder,

Ushan Çakır,

Umutcan Ütebay,

Yüsra Geyik,

Ecem Simge Yurdatapan,

Levent Ülgen,

Emel Göksu,

Nur Sürer yer alıyor.

Aile dizisinden ilk fragman

Aile dizisi afişi de yayınlandı