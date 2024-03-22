AJet'ten 1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti kampanyası

AJet, 22-24 Mart 2024 tarihlerinde alınacak ve 31 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatlerle ilgili kampanya başlattı. Kampanyalı biletler, Yurt dışına 1 dolar+vergiler, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlar içinse 1 euro+vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsıyor ve 50.000 koltuk sayısı ile sınırlı. Kampanya kuralları ve lokasyonlar şöyle: