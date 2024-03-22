AJet'ten 1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti kampanyası
Türk Hava Yolları kuruluşu olan AJet, Türkiye'den yurt dışına 1 dolar artı vergiler, yurt dışından Türkiye'ye 1 euro artı vergilerle uçak bileti kampanyası başlattı.
AJet, 22-24 Mart 2024 tarihlerinde alınacak ve 31 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatlerle ilgili kampanya başlattı. Kampanyalı biletler, Yurt dışına 1 dolar+vergiler, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlar içinse 1 euro+vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsıyor ve 50.000 koltuk sayısı ile sınırlı. Kampanya kuralları ve lokasyonlar şöyle:
- 22 Mart 2024 00:00 (Dahil) - 24 Mart 2024 23:59 (Dahil) tarihleri arasında alınacak biletler için geçerlidir.
- 31 Mart – 31 Mayıs 2024tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
- Kampanya kapsamında vergiler ve harçlar hariç ücret üzerindenTürkiye’den yurt dışına uçuşlarda 1 USD’den başlayan, yurt dışından Türkiye’ye uçuşlarda 1 EUR’dan başlayan ücretler uygulanacaktır.
- Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsamaktadır.
- Kampanya 50.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.
- Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
- Kampanya AJet web sitesi ve mobil uygulamasında geçerlidir.