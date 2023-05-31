Aktris dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler? Pınar Deniz'in yeni dizisine yakından bakalım
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı Disney Plus'ın yeni dizisi 'Aktris' 31 Mayıs'ta izleyici ile buluştu. Peki, Aktris dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Diziye yakından bakalım...
Disney+’ın orijinal yerli içeriklerine uzun süredir merakla beklenen ‘Aktris’ eklendi. Dizinin 8 bölümü Türkiye ve dünyda seyirciyle buluştu. Aktris’in başrollerini Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu paylaşıyor. İşte yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı Disney Plus'ın yeni dizisi 'Aktris'in konusu ve oyuncuları:
Bütün ışıklar üzerinizdeyken kimse sizi göremez.#Aktris şimdi Disney+’ta.— Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) May 30, 2023
Aktris dizisinin künyesi:
Yayın tarihi:2023
Sezon: 1
Tür: Suç, gerilim, Drama
Başroller: Pınar Deniz, Uraz Kaygılaroğlu
Aktris dizisi konusu
İlk tanıtımlarda dizide Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edileceği belirtilmişti. Disney Plus, Aktris dizisinin konusun şöyle paylaşıyor:
Yasemin Derin Türkiye'nin en meşhur kadın oyuncularından biridir. Ancak yıllardır ikili bir hayat yaşamaktadır. Kendini şöhretiyle kamufle eden Yasemin'in bu hiç beklenmedik ikinci haytı onu sırlarla dolu bir maceranın ortasına sürükler.
Aktris dizisi oyuncuları
Aktris dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
- Pınar Deniz
- Uraz Kaygılaroğlu
- Tolga Tekin,
- Ahmet Rıfat Şungar,
- Şebnem Hassanisoughi,
- İpek Çiçek
- Serhat Kılıç
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