Aktris dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler? Pınar Deniz'in yeni dizisine yakından bakalım

Disney+’ın orijinal yerli içeriklerine uzun süredir merakla beklenen ‘Aktris’ eklendi. Dizinin 8 bölümü Türkiye ve dünyda seyirciyle buluştu. Aktris’in başrollerini Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu paylaşıyor. İşte yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı Disney Plus'ın yeni dizisi 'Aktris'in konusu ve oyuncuları:

Bütün ışıklar üzerinizdeyken kimse sizi göremez.#Aktris şimdi Disney+’ta. May 30, 2023

Aktris dizisinin künyesi:

Yayın tarihi:2023

Sezon: 1

Tür: Suç, gerilim, Drama

Başroller: Pınar Deniz, Uraz Kaygılaroğlu

Aktris dizisi konusu

İlk tanıtımlarda dizide Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edileceği belirtilmişti. Disney Plus, Aktris dizisinin konusun şöyle paylaşıyor:



Yasemin Derin Türkiye'nin en meşhur kadın oyuncularından biridir. Ancak yıllardır ikili bir hayat yaşamaktadır. Kendini şöhretiyle kamufle eden Yasemin'in bu hiç beklenmedik ikinci haytı onu sırlarla dolu bir maceranın ortasına sürükler.

Aktris dizisi oyuncuları

Aktris dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pınar Deniz

Uraz Kaygılaroğlu

Tolga Tekin,

Ahmet Rıfat Şungar,

Şebnem Hassanisoughi,

İpek Çiçek

Serhat Kılıç





Aktris dizisi fragmanı