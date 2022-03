Amazon Prime Video Türkiye'nin Nisan 2022 takvimi açıklandı! İşte öne çıkan içerikler

Amazon Prime Video, Nisan ayında Türkiye'de yayına girecek içerikleri açıkladı. Nisan ayında Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler yapımlar arasında beklenmedik bir biçimde yolları kesişen Gary ve Mary'nin hikayesini konu alan Wolf Like Me dizisinin birinci sezonu, başarısız bir kurtarma operasyonunun çok fazla insanı kurban etmesinin ardından CIA'in kendi içindeki hesaplaşmalarını mercek altına alan All The Old Knives ve anlaşılmaz bir gizemi keşfeden çiftlik sahibi Royal Abbott'in hikayesine odaklanan Outer Range yer alıyor.

Bu yapımların yanı sıra popüler dizi Undone'ın yıldızları da uzun zamandır beklenen ikinci sezon öncesinde özel bir bölümle seyicilerin karşısında çıkıyor.

Amazon Prime Video Türkiye Nisan Ayı Takviminden Öne Çıkanlar

Wolf Like Me S1 – 1 Nisan

Jodi Matterson (2:22, Not Suitable for Children), Bruna Papandrea ve Steve Hutensky'in (Big Little Lies, Gone Girl, Nine Perfect Strangers) Isla Fisher ile birlikte yapımcılığını üstlendiği Wolf Like Me, ilk sezonu ile 1 Nisan Cuma günü Amazon Prime Video'da izleyicilerle buluşuyor.

Eşinin ölümünden sonra Gary (Josh Gad), kızı Emma (Ariel Donoghue) ile birlikte yaşamaktadır. Bir sabah Gary ve Emma trafik kazası geçirir. Emma yol kenarında panik atak geçirirken diğer kazazede Mary (Isla Fisher), Emma'yı Gary'nin şaşkın bakışları arasında kolayca sakinleştirir. Haftanın ilerleyen günlerinde bir randevuda buluşan Gary ve Mary birbirlerini daha yakından tanımak isterler; ancak kimseyle paylaşamayacağı karanlık bir sırrı olan Mary, daha fazlasını anlatmak konusunda isteksizdir. Başka bir tesadüfi karşılaşmadan sonra, Gary istemeden Mary'nin sırrını öğrenir ve dehşete düşer. Buna rağmen ikilinin hayatları birbirleri ile kesişmeye ısrarla devam eder.

All The Old Knives – 8 Nisan

Casus gerilim filmi "All The Old Knives", 8 Nisan Cuma günü Amazon Prime Video Türkiye'de Prime üyeleriyle buluşuyor. CIA, ajanlarından birinin 100'den fazla insanın hayatına mal olan bilgileri sızdırdığını öğrendiğinde emektar casus Henry Pelham'ı (Chris Pine), CIA'in Viyana merkezindeki eski görev arkadaşları arasından köstebeği bulmakla görevlendirir. Pelham'ın soruşturması onu Avusturya'dan İngiltere'ye ve daha sonra bir zamanlar meslektaşı ve eski sevgilisi olan Celia Harrison (Thandiwe Newton) ile tekrar bir araya geldiği Kaliforniya'ya götürür. İkili, küresel casusluk, ahlaki belirsizlik ve ölümcül ihanetin bu sürükleyici hikayesinde meslek ve tutku arasındaki çizgiyi de bulanıklaştırıyor. Ünlü Danimarkalı yönetmen Janus Metz tarafından yönetilen ve Olen Steinhauer tarafından senaryosu yazılan filmde Laurence Fishburne ve Jonathan Pryce da rol alıyor.

Outer Range – 15 Nisan

Wyoming'in vahşi doğasının içinde anlaşılmaz bir gizemi keşfeden çiftlik sahibi Royal Abbott'u (Josh Brolin) merkezine alan Outer Range, 15 Nisan Cuma günü Prime Video Türkiye'de yayına giriyor. Bu gerilim dolu sürükleyici dizide kasabadaki zamansız bir ölüm akılalmaz bir olaylar zinciri başlatırken Royal, hem ailesini hem de topraklarını korumak için büyük bir savaş veriyor.

Oscar adayı Josh Brolin (Milk) tarafından yönetilen Outer Range'de, Imogen Poots (I Know This Much is True), Lili Taylor (Perry Mason), Tamara Podemski (Four Sheets to the Wind), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick), Tom Pelphrey (Ozark), Noah Reid (Schitt's Creek), Shaun Sipos (Krypton), Isabel Arraiza (The Little Things), Olive Abercrombie (The Haunting of Hill House) ve Will Patton (Yellowstone) gibi ödüllü oyuncular yer alıyor.





Undone – 29 Nisan

Popüler dizinin sevilen oyuncuları Rosa Salazar (Alita: Battle Angel), Angelique Cabral (Life in Pieces) ve Constance Marie (With Love), uzun zamandır beklenen ikinci sezon öncesinde özel bir soru-cevap bölümüyle 29 Nisan Cuma günü Prime Video Türkiye'de hayranlarıyla buluşuyor.