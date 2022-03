Disney Plus, Haziran ayında Türkiye'deki yayın hayatına başlayacak! İşte üyelik ücretleri

Geçtiğimiz hafta Disney Channel Türkiye, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yakında yayına veda edeceğini duyurmuştu. Açıklamada, kanalın içeriklerinin tüm bölümleriyle Disney+'ta olacağı ifade edildi. The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz yayına gireceği 42 ülke ve 11 yeni bölgenin lansman tarihlerini açıkladı.

DISNEY+ 14 HAZİRAN'DA YAYINA BAŞLIYOR

Disney'in kendi video akış platformu Disney+, 14 Haziran'da ülkemizdeki yayın hayatına başlayacak. Disney+ Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Disney ve Pixar'dan Luka ve Soul, Disney’den Enkanto: Sihirli Dünya, Marvel Studios’tan The Falcon and The Winter Soldier ve Hawkeye, National Geographic’ten Jeff Goldblum'un Dünyası, Star Wars dizisi The Mandalorian, Free Guy ve çok daha fazlası 14 Haziran’dan itibaren Disney+'ta yayında!" ifadelerini kullandı.

DISNEY+ ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Aylık ya da yıllık ödeme ile üye olunabilecek platformda fiyatlar 34.99 TL’den başlıyor. Platformda, dizi, belgesel ve filmler olacağı belirtilirken; Yıldız Savaşları ve Marvel Studios’un yapımlarının yanı sıra Disney ve Pixar’ın da içeriklerinin yer alması bekleniyor.