Anneler Günü çiçek rehberi: Hangi çiçek, hangi anlama geliyor?
Anneler Günü için en çok tercih edilen çiçekler; şefkati temsil eden karanfil, zarafeti simgeleyen orkide, sevgi ve minnettarlık dolu gül, masumiyeti yansıtan lilyum (zambak) ve neşe veren papatyalardır. İşte çiçeklerin gizli dilleri ve Anneler Günü için en anlamlı seçenekler...
Annelerimize olan minnetimizi göstermek için bazen bir kucak dolusu çiçek, binlerce kelimeden daha fazlasını söyler. eki, anneye hangi çiçek alınır? Anneliği simgeleyen çiçekler nelerdir? diyorsanız, işte sizin için önerilerimiz...
1. Karanfil
Anneler Günü'nün simgesidir. Özellikle pembe karanfil, hayatta olan anneleri simgeler. Beyaz karanfil, vefat etmiş annelere saygıyı ifade eder.
2. Zambak
Saflık, masumiyet ve anne sevgisi anlamına gelir. Özellikle beyaz zambak, anne figürünü yücelten en zarif çiçeklerdendir.
3. Gül
Özellikle pembe gül, anne sevgisini ve şefkati anlatır. Kırmızı gül, güçlü ve fedakâr anneleri temsil eder.
4. Papatya
Sadakat, saflık ve içtenlik anlamları taşır. Papatyalar aynı zamanda çocukların masumiyetini ve anne-çocuk bağını temsil eder.
5. Lale
Zarafet ve anneye duyulan hayranlığı temsil eder. Annelere hediye edilirken genellikle pembe veya beyaz laleler tercih edilir.
6. Orkide
Zarafet, güç ve sevgi sembolüdür. Anneye duyulan hayranlığı ve minneti ifade eder.
7. Şakayık (Peony)
Anaçlık, koruma içgüdüsü ve anne sıcaklığı ile özdeşleşmiştir. Uğur ve mutluluğu da simgeler.
Bu çiçekler annelere olan derin sevgiyi, minnettarlığı ve bağları sembolik olarak anlatmanın güzel yollarıdır.