Anneyi şoke eden telefon 'artık kulağımıza da güvenemeyiz' dedirtiyor

DeStefano, kızı şehir dışındaki bir kayak merkezindeyken bilinmeyen bir numaradan telefon aldı. DeStefano, arka taraftan kızının "Anne" diye seslendiği ve hıçkıra hıçkıra ağladığını duydu.

Daha sonra telefonda bir adamın kızına, 'başını öne eğ' diye bağırdığını işitti.

Telefondaki kişi kızını kaçırdığı, polise haber verirse Meksika'ya götüreceğini ve kızını kurtarmak istiyorsa 1 milyon dolar ödemesi gerektiğini söyledi. DeStefano, "O anda, sadece titremeye başladım. Arka planda kızımın "Yardım et anne. Lütfen bana yardım et. Yardım et" sesi geliyordu. İlk başta 1 milyon dolar istedi. Param olmadığını söyleyince talebi 50.000 dolara düşürdü" diyor.

İŞİN ASLI: SESİ KLONLAMIŞLAR...

Bu arama sırasında DeStefano'nun diğer kızının arkadaşlarının anneleri yanındaydı. O dolandırıcıyla telefonda konuşurken 911'i ve Brie'nin güvende olduğunu doğrulayan eşini aramışlar.

Brie, annesinin yaşadıklarından habersiz kayak merkezinde ve güvendeydi.

Daily Mail'in haberine göre, yaşanan durum, bir kişinin sesini klonlamak ve onu en yakınlarına karşı silah haline getirmek için sadece üç saniyelik bir örneğe ihtiyaç duyan AI teknolojisiyle oluşturulmuş bir dolandırıcılık girişimiydi...

DeStefano şimdi sevilen birinin sesini klonlayabilen yapay zekanın dahil olduğu telefon dolandırıcılığı girişimi hakkında başkalarını uyarıyor. "Tamamen onun sesiydi. Onun ses tonuydu. Onun ağlama şekliydi. O olduğundan bir an bile şüphe etmedim. Sadece sizin bildiğiniz bir aile acil durum sözcüğünüz ya da sorunuz olsun, böylece AI ile dolandırılmadığınızı doğrulayabilirsiniz!" diyor.

Annesi, DeStefano'nun kızının halka açık herhangi bir sosyal medya hesabı olmadığını, ancak okul ve spor için yapılan bir birkaç röportajda sesinin duyulduğunu söylüyor.

SES KLONLAMA

Arizona Eyalet Üniversitesi'nde AI konusunda uzmanlaşmış bir bilgisayar bilimi profesörü olan Subbarao Kambhampati, ses klonlama teknolojisinin hızla geliştiğini söylüyor.

Kambhampati, "Artık kulaklarınıza güvenemezsiniz" diyor.

Önceden, bir sesin klonlanması, klonlanan kişiden çok sayıda örnek gerektiriyordu. Kambhampati, bugünlerde sesinizin yalnızca üç saniyesiyle bir sesin klonlanabileceğini söylüyor ve ekliyor: "Ses klonlamanın çoğu aslında tonlamayı ve duyguyu yakalıyor"

Derin öğrenme teknolojisinin şu anda çok az gözetimi var ve Kambhampati'ye göre ona erişim ve kullanım daha kolay hale geliyor. FBI'ın Phoenix ofisinden sorumlu özel ajan yardımcısı Dan Mayo, ses klonlama teknolojisini kullanan dolandırıcıların avlarını genellikle sosyal medyada bulduğunu söyledi.