Arka Sokaklar bitiyor mu, final mi yapacak?
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan ve 2006 yılından bu yana izleyiciyle buluşan "Arka Sokaklar" dizisi, ekranlardaki 20 yıllık serüveninin ardından dikkat çekici bir iddiayla gündeme geldi. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan fenomen yapımın yakın zamanda final yaparak ekran macerasını sonlandıracağı yönündeki söylentiler, dizi dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Peki, Arka Sokaklar bitiyor mu, final mi yapacak? İşte detaylar...
Elele Online
Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh'un paylaştığı Arka Sokaklar'ın 21'inci sezon hazırlıklarının durduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu.
Türker İnanoğlu’nun emanetini devam ettiren Kanal D’de yapılan toplantının ardından oyunculara yeni sezon için gelen başka teklifleri değerlendirebilecekleri söylenmişti. Bu durum 20 yıldır süren dizinin sadık seyircilerini üzdü.
AKIBETİ EYLÜL AYINDA BELLİ OLACAK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; fenomen dizinin devam edip etmeyeceği eylül ayında oluşacak koşullara göre belli olacak.