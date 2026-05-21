Arka Sokaklar bitiyor mu, final mi yapacak?

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh'un paylaştığı Arka Sokaklar'ın 21'inci sezon hazırlıklarının durduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Türker İnanoğlu’nun emanetini devam ettiren Kanal D’de yapılan toplantının ardından oyunculara yeni sezon için gelen başka teklifleri değerlendirebilecekleri söylenmişti. Bu durum 20 yıldır süren dizinin sadık seyircilerini üzdü.

AKIBETİ EYLÜL AYINDA BELLİ OLACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; fenomen dizinin devam edip etmeyeceği eylül ayında oluşacak koşullara göre belli olacak.