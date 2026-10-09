Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın hayatına ilişkin bilgiler, ölüm haberi ile kamuoyu tarafından gündeme geldi.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan Liparis 5 Tatil Sitesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, apartmanın 14. katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. layın nasıl meydana geldiğinin yürütülen inceleme ve soruşturmanın ardından netlik kazanacağı bildirildi. 1992 doğumlu Sezen Taş, evli ve 2 çocuk annesiydi. Peki, Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş öldü mü, neden öldü? Sezen Taş kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, ayrıntılar...

ATİLLA TAŞ'IN KIZI SEZEN TAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Olay, sabah saatlerinde Erdemli ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi.Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, iddiaya göre 14'üncü kattan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Taş'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SEZEN TAŞ KİMDİR?

1992 yılında doğan Sezen Taş'ın annesi, Atilla Taş'ın 1991 yılında evlendiği ilk eşi İlkay Sarıköse'dir.

Yaşamı boyunca medyadan ve göz önünde olmaktan uzak, sakin bir hayat sürmeyi tercih eden Sezen Taş, evli ve iki çocuk annesiydi. Babasının tek çocuğu olan Sezen Taş'ın vefatının ardından adli makamlarca olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştır.