Avatar: Suyun Yolu dijitale geliyor

Yönetmen koltuğunda James Cameron’ın oturduğu Avatar: Suyun Yolu tüm zamanların en çok hasılat yapan 3. filmi oldu. Yapım, şu anda 2 milyar 799 milyon dolarlık hasılatla "Avatar" ve "Avengers: Endgame"in ardından tüm zamanların gişede en başarılı üçüncü filmi konumunda. Film şimdi de dijitale geliyor.

Avatar: Suyun Yolu hangi platformlarda yayınlanacak?

Variety’nin aktardığına göre, film, 28 Mart'ta tarihinde 4K UHD kalite ve Dolby Atmos seçenekleriyle Amazon Prime Video, Apple TV, Vudu ve Movies Everywhere platformlarına gelecek. Kullanıcılar, ücretini ödeyerek filme ulaşabilecekler. Film, Türkiye’de bu şekilde çıkış yapmayacak.

Film ilerleyen zamanlarda da Disney Plus’a gelecek. Filmin yayın tarihi henüz belli olmadı. 'Avatar: Suyun Yolu' dijital platformda, "The Way of Water", Pandora dünyasını ve filmin benzersiz yapım sürecini keşfeden üç saatten fazla ekstra içerikle gelecek.

4 dalda Oscar adayı oldu

Oyuncu kadrosunda Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet gibi isimleri yer aldığı 'Avatar: Suyun Yolu' filmi, "En iyi görüntü", "En iyi görsel efektler", "En iyi prodüksiyon tasarımı" ve "En iyi ses" dahil olmak üzere 4 dalda Oscar'a aday oldu.