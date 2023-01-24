Babylon filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Brad Pitt ve Margot Robbie'nin başrolleri paylaştığı Babylon filmi 20 Ocak'ta sinemalardaki yerini aldı. Filmin ilk olarak 2021 Noel Günü'nde gösterime girmesi planlanıyordu. Ancak Los Angeles çekimleri pandemi nedeniyle ertelendi ve gösterim tarihi ileri alındı. Babylon'ın yönetmen koltuğunda ise La La Land ve Whiplash filmleriyle son yıllara damga vuran Damien Chazelle oturuyor. Babylon filminin konusuna, oyuncularına yakından bakalım...

Babylon filminin konusu nedir?

Babylon, sinemanın sessiz dönemden çıkış sürecinde birkaç oyuncunun yükseliş ve çöküş hikayesini konu ediyor. 1920'lerin sonunda Hollywood, sessiz filmlerden sesli filmlere geçişle birlikte büyük bir değişim sürecinden geçmektedir. Gelecek vadeden bir oyuncu olan Mannt Torres, rüya fabrikasının perde arkasındaki bu ilerlemeye birinci elden tanık olur. Ancak Jack Conrad gibi köklü yıldızlar veya Nellie LaRoy gibi yükselen yıldız adayları için derin bir kriz yaklaşmaktadır çünkü artık filmlerde konuşmak zorundalardır. Caz, gösterişli partiler, seks, uyuşturucu ve alkol Hollywood'u hala etkisi altına alırken, sektörün en büyük yıldızları kariyerlerinden endişe etmeye başlar.

Vanity Fair'e konuşan Chazelle, “O dünyanın ne kadar büyük, cesur, küstah ve pişmanlık duymayan olduğunu yakalamak istedim” demişti. Yönetmen ayrıca filmin şimdiye kadarki en iddialı projesi olduğunu da belirtti.

Babylon filminin oyuncuları

Brad Pitt

Margot Robbie

Tobey Maguire

Li Jun Li

Max Minghella

Jovan Adepo

Diego Calva

Katherine Waterston

Babylon filmi fragmanı