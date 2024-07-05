Bahar detoksu nasıl yapılır? 3 günlük bahar detoksu listesi

Elele dergisi 2024 yılı Mayıs-Haziran sayısında yer almaktadır...

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

Hepimiz bir an önce fazlalıkları üstümüzden atmanın derdine girdik. Kilo vermenin en sağlıklı yolu ise yararlı besinlerle hazırlanan detokslardan geçiyor. Diyetisyen Berrin Yiğit, detoks etkisi yaratan özel besinlere çokça yer verin derken, “Karaciğer en büyük detoks organı. Semizotu, kabak, enginar, kuşkonmaz, dereotu, maydanoz ve limonu bol bol tüketerek ona yardım etmek gerek diyorum. Kabağın en pratik ve leziz şekli, kabaklı kuru cacık… 3-4 kaşık süzme yoğurt içine ¼ orta boy çiğ kabak rendeleyin. İnce kıyılmış dereotu ve sarımsak ekleyip bir güzel karıştırın. Üzerine kuru nane serpiştirin . En son çok az zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Yanına kruton ekmekler veya kıtırlarla hafif bir detoks menüsü ortaya çıkıyor. Kuşkonmazı ise ince ince doğrayıp mantar ile birlikte sote ettiğinizde veya iyice haşlayıp zeytinyağı, haşlanmış patates ve çok az karabiberle püre haline getirdiğinizde çok etkili bir detoks tabağı oluşturabilirsiniz,” diyor.

Semizotunu çağla, çilek, şeftali gibi yaz meyveleriyle bir arada kullanarak salatalar yapabilirsiniz. Diğer koyu yapraklı yeşillikleri de unutmadan sofralarda bulundurabilirsiniz.

Çilek, böğürtlen, yaban mersini, yeşil elma, ananas tam da bahar detoksuna uygun meyveler. Smoothie’lerinizde bu meyveleri kullanabilirsiniz.

Smoothie tarifi

Sık sık yaptığım yenileyen smoothie tarifim; ½ yeşil elma, 1 avuç maydanoz, 1 adet salatalık, 1 limonu 300 ml su ile blendırdan geçirin. Bazen yeşil elma yerine ananas da kullanabilirsiniz.

Fermente besinler önemli

Şimdi sıra karaciğerden sonra en önemli detoks organı bağırsakları beslemeye geldi. Turşu, ev yoğurdu, kombucha, probiyotik çaylar vazgeçilmeziniz olsun. Dyt. Berrin Yiğit; “Günde 2 bardak kefir için. Kefiri tüketirken içerisine 1 çay kaşığı keten tohumu ve 1 çay kaşığı chia tohumu ekleyin. Gerekirse diyetisyen veya doktorunuza danışarak probiyotik takviyesi de alabilirsiniz” diyor.

En kilit nokta: Su ve bitki çayı

Sıcaklarla birlikte bedenimizin su ihtiyacı otomatik olarak arttı. Susamayı beklemeden, o alarm sinyali verilmeden günlük en az 2 litre su hedefini tutturmak çok önemli. “Ama benim canım hiç istermiyor” diyenlere Dyt. Yiğit’in pratik bir önerisi var; “Su şişelerinizin içerisine limon, salatalık dilimleri, taze nane yaprakları, taze zencefil dilimleri, çubuk tarçın, karanfil ekleyin ve bir de böyle deneyin. Farkı göreceksiniz. Metabolizmayı harekete geçiren bir başka şey de bitki çayları. Yeşil çay, beyaz çay, mate, biberiye ve funda yaprağı çayları benim önerdiğim başlıca çaylardan” diyor.

Baharatlar ve detoks

Zerdeçal, kimyon, zencefil, nane, yenibahar, pulbiber, karabiber hepsini aynı ölçüde bir kapta karıştırın. Bu karışımı yemeklere, yoğurt içerisine, çorbaya kullanabilirsiniz. Hem lezzet verecek hem de metabolizmayı harekete geçirmeye yardımcı olacaktır.

Tek tip beslenmeyin

Mesela bir meyveye takılı kalıp her seferinde onu yemek yerine aynı porsiyon ölçülerinde 2-3 meyveyi kullanarak renkli meyve tabakları oluşturun. Sabah kahvaltısında hep yumurta yiyiyorsanız bazen yulaf ezmesi bazen peynirli tostlar yapın. Beslenmenizi monotonlaştırmadan besin çeşitliliği sağlayarak metabolizmayı canlandırabilirsiniz.

3 GÜNLÜK BAHAR DETOKSU

Diyetisyen Berrin Yiğit’ten yaza hazırlık için bahar detoksu.

1. GÜN

KAHVALTI

Enerji veren salata (1 adet haşlanmış yumurta + 1-2 dilim beyaz peynir + 1 avuç dereotu, maydanoz + 2 yaprak taze feseğen + ¼ avokado + elma sirkesi + zeytinyağı)

ÖĞLE

1 tabak fırında sebze türlü (kuşkonmaz, kabak, soğan, domates ile az zeytinyağı bol baharatlı)

1 kase yoğurt

ARA

Yenileyen smoothie (2 dilim ananas + 1 adet salatalık + 1 avuç maydanoz + ½ limon + 300 ml su, blendır’dan geçirin)

AKŞAM

Izgara/fırında somon/uskumru + Çilekli semizotu salatası

2. GÜN

KAHVALTI

Yulaf kasesi ( 1/2 bardak bitkisel süt + 2-3 yemek kaşığı ince öğütülmüş yulaf ezmesi – pişirin- üzerine 1 avuç yaban mersini/böğürtlen + 6-8 adet çiğ badem/fındık)

ÖĞLE

Hafifleten çorba (2 adet kabak, 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, 2 adet biber, 1 şişe domates suyu, 3 kaşık bulgur)

*1 adet soğanı doğrayıp az zeytinyağında soteleyin. Diğer doğranmış sebzeleri de ekleyip sotelemeye devam edin. Üzerine domates suyu, 3 bardak sıcak su ve 3 kaşık bulgur ekleyin ve kaynamaya bırakın. sebzeler yumuşadıktan sonra blendırdan geçirin. Bol baharat ekleyin.

1 kase cacık

ARA

Detoks soğuk çay (300 ml maden suyu + 300 ml demlenmiş soğutulmuş yeşil çay + limon dilimleri + taze nane + karanfil)

AKŞAM

Bol dereotu ve maydanozlu haşlanmış kuru börülce/nohut/mercimek filizli + elma sirkesi + limon suyu ile salata