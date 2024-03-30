Bambaşka bir bakış açısıyla yeni bir Romeo-Juliet uyarlaması; Verona Çıkmazı

Esra Bağışgil’in kurucusu olduğu Nos Tiyatro, sahne yolculuğuna bir Romeo Juliet uyarlaması olan Verona Çıkmazı oyunuyla başladı. Oyunun aynı zamanda yazarı ve yönetmeni olan Esra Bağışgil bilinenden farklı şekilde Juliet rolünü oynarken; Ekran Önü sosyal medya projesinden tanıdığımız Ozan Varol tarzıyla dikkat çeken Romeo rolünü üstleniyor. Deneyimli oyuncu Adem Yılmaz bu hikayenin Anlatıcı’sını başarıyla canlandırıp seyirciyi kahkahaya boğuyor. Söylediği şarkılarla ve sesiyle beğeni toplayan oyuncu Tuğçe Özlü Şentürk, Rosaline karakterine hayat veriyor ve konservatuvardan yeni mezun olan genç oyuncu Melih Tuma yakışıklı Paris rolünü canlandırıyor.

Oyuncu Aslı Samat’ın yardımcı yönetmen olduğu ve oyuncu Sinan Çatıkkaş’ın yürütücü yapımcılığını üstlendiği oyunda; oyuncular 90’lar Türkçe Pop şarkılarını farklı bir tarzla yorumlayarak seyirciye eğlenceli anlar yaşatıyor. Dekor ve kostümüyle de bir görsel şölen olan Verona Çıkmazı sezon boyunca seyirciyle buluşmaya devam edecek.