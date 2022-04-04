Başarılı bir ev-ofis kurmanın 5 sırrı
Evlerimiz artık aynı zamanda ofislerimiz olarak da işlev görüyor. Hem yaşam hem de iş alanı olabilmesi için evlerimizde dikkat etmemiz gereken detaylar nedir?
- Ev-ofisiniz huzurlu olmalı
Evdeki çalışma ortamınızda en kritik detay, huzurlu bir çalışma ortamının sağlanmasıdır. Eğer evdeki diğer aile bireylerinin sesleri, gürültüleri aklınızı alıyor ve çalışmanızı engelliyorsa, odaklanmanızın gerektiği zamanlarda, enstrümantal müzikler dinlemeyi deneyebilirsiniz. Elbette bunun için bir kulaklığa da ihtiyacınız olacak. JBL kulaklık modellerini incelemenizi tavsiye ederiz.
- Kahvesiz ve atıştırmasız ofis olabilir mi?
Öğün aralarında küçük atıştırmalıklar pek sağlıklı bir beslenme biçimi sayılamaz. Ancak iş yaparken bazen enerji kazanmak için küçük sandivçler, minik atıştırmalıklar kaçınılmaz olabiliyor. Aynı şekilde çoğu insan için çay ve kahve de olmazsa olmaz içecekler. Bu nedenle kahve makinesi, french press gibi kahve araç gereçleri mutfağınızda yer almalı. Sandviç gibi atıştırmalıklar için farklı ekmekleri de taze tutmak için kullanışlı bir ekmek kutusu işinizi kolaylaştırabilir. Hazır Ramazan ayı da gelmişken, Ramazan kolisi alırken, Hepsiburada üzeriden diğer ihtiyaçlarınızı da araştırabilirsiniz.
- Araç gereç tamam mı?
Ofiste kullandığınız araç gereçlerinizin ev-ofisinizde de bulunması hem kendinizi iş ortamında hissetmenize katkısı olur hem de işlerinizi gerçekten kolaylaştırır. Yazıcı, hesap makinesi, zımba, dosyalar, klasörler… Bir ofisin ciddiyetini, ev-ofis düzeninizde de hayata geçirebilmelisiniz. Üstelik bu görüntü, evdeki bireylerin de sizin iş sürecinize saygı göstermesini kolaylaştıracaktır.
- Rahat bir koltuk
İş yerinizde sizi en çok yoran detay neydi? Tüm gün bir sandalyede oturmak ve evdeki rahat koltuğunuzu özlemek, değil mi? Peki evinize ofis kurarken, neden en rahat çalışma sandalyelerinden edinmiyorsunuz? Üstelik, dilediğiniz zaman masadan kalkıp, koltukta oturup laptopunuzu dizinizin üzerine alarak da çalışabilirsiniz. Kendinize çok rahat bir çalışma düzeni kurun.
- Güçlü bir internet
Ofiste çalışırken internetiniz hiç kesilmeyebilir çünkü şirketler iş yükünü dikkate alarak yüksek kapasiteli ve yüksek ücretli bağlantılarla donatılmıştır. Ancak evinizde acil bir iş yaparken, internetin koptuğuna veya çok yavaşladığına şahit olabilirsiniz. Çünkü evin küçük çocuğu yüksek çözünürlüklü video izliyor veya online oyun oynuyor olabilir. Tüm bu olasılıkları göz önüne alarak, evde bir internet kullanma kuralları oluşturmalısınız. Mesai saatleri içinde 480p’den yüksek kalitede YouTube videoları seyretmemek gibi bir kural işinize yarayabilir.