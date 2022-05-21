Bavula çok eşya sığdırma rehberi: 11 pratik ipucu
Tatile gitmek oldukça keyiflidir ancak iş, bavul düzenlemeye geldiğinde pek o kadar da keyifli olmayabilir. Özellikle sınırlı bir alana sahipseniz ve ekstra hak almak istemiyorsanız bavul düzenlemek çile olabilir. Ancak size vereceğimiz tüyolar ile bavulunuzu rahatlıkla doldurabilirsiniz.
Tatilin en keyifli hali bol bol gezmek veya dinlenmek diyebiliriz ancak en keyifsiz hali de bavul yapmak ve bavul boşaltmak olabilir. Bavullardaki kilo sınırı uçuşlardan önce her zaman stres verici bir hal alacaktır. Kilo sınırını geçtiniz mi, geçmediniz mi yeterli eşya koyabildiniz mi her zaman bir problem olabilir. Ancak bu sorulara son verebileceğiniz 11 tüyo ile bavulunuzu düzenleyebilir hem yeterli alana sahip olurken hem de kilo sınırı derdini ortadan kaldırabilirsiniz. Bavul nasıl düzenlenir? Bavula çok eşya sığdırma teknikleri neler? İşte 11 hayat kurtarıcı tüyo...
Bavul tipini doğru seçin
Bavulu doğru seçmek doğru ve yeterli alan seçmek demektir. Bavulunuzu hafif ve körüklü seçersiniz daha fazla alana sahip olacaksınız ve eşyalarınızı daha kolay sığdıracaksınız. Esnemeyen bir bavul tercihinde bulunmakta daha sağlam bir bavula sahip olmak demektir bu yüzden iyi düşünün daha sağlam bir bavul mu yoksa daha fazla eşya alabilen bir bavul mu?
Listeleme yapın
Öncelikle bavulunuza ne koyacağınız ile ilgili bir listeleme yapın. Küçük bir bavulla seyahat yapacağınız için her şeyin gerekli olmadığını aklınızda bulundurun. Sadece gerekli olan ama gerçekten gerekli gördüğünüz eşyaları bir kağıda yazın. Listenin dışına çıkmamaya özen gösterin böylelikle az ama öz bir bavul yapmaya başlayabilirsiniz.
Bavul boyutunu iyi seçin
Uçak ile seyahat edecekseniz taşınacak azami ağırlığa ve bavulun boyutuna özen göstermelisiniz. Bu yüzden doğru bavul boyutu ve tipi her zaman daha rahat seyahat etmenizi sağlayacaktır.