Bavula çok eşya sığdırma rehberi: 11 pratik ipucu

Tatilin en keyifli hali bol bol gezmek veya dinlenmek diyebiliriz ancak en keyifsiz hali de bavul yapmak ve bavul boşaltmak olabilir. Bavullardaki kilo sınırı uçuşlardan önce her zaman stres verici bir hal alacaktır. Kilo sınırını geçtiniz mi, geçmediniz mi yeterli eşya koyabildiniz mi her zaman bir problem olabilir. Ancak bu sorulara son verebileceğiniz 11 tüyo ile bavulunuzu düzenleyebilir hem yeterli alana sahip olurken hem de kilo sınırı derdini ortadan kaldırabilirsiniz. Bavul nasıl düzenlenir? Bavula çok eşya sığdırma teknikleri neler? İşte 11 hayat kurtarıcı tüyo...