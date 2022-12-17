BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi

7. Hüzün Üçgeni

Ruben Östlund'un filmi Cannes Film Festivalinde Altın Palmiye Ödülü aldı. Başrollerinde Charlbi Dean, Harris Dickinson ve Woody Harrelson'un yer aldığı film, İsveçli yönetmen Östlund'un ilk İngilizce filmi. Filmin konusu özetle şöyle: "Manken bir çift, bir grup milyarderin olduğu bir gemi tatiline dahil olur. Zenginlik ve şatafatın eksik olmadığı gemide yolcuların, büyük fırtına vurgunundan, korsan baskınına kadar başlarına gelmeyen kalmaz. Yolculuğun sonu ise hiyerarşinin ve sınıfsal rollerin tekrar yazıldığı bir hayatta kalma oyununa döner."