BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi

BBC Culture film eleştirmenleri Nicholas Barber ve Caryn James 2022'nin en iyi 20 filmini seçti. İşte BBC listesine göre 2022'nin en iyi filmleri..

BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi

İngiltere  yayın kuruluşu BBC, 2022 yılının en iyi 20 sinema filmini listeledi. İşte bu seneye damga vuran o 20 film:

BBC'YE GÖRE 2022'NİN EN İYİ 20 FİLMİ

1. Her Şey Her Yerde Aynı Anda

Daniel Kwan ve Daniel Scheinert'ın yönettiği film dünyayı kurtarması gerekecek zorlu bir maceraya sürüklenen bir kadının hikayesini konu ediyor.

BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi - Resim: 2 
 

2. Top Gun: Maverick

1986 yapımı Top Gun'un gecikmiş bir devam filmi kötü bir fikir gibi görünüyordu ancak BBC'ye göre sonuç oldukça başarılı oldu. ABD'li yapımcı Joseph Kosinski'nin yönetmenliğini üstlendiği 1986 yapımı Top Gun'ın devam hikayesi olan Top Gun: Maverick, pilot Pete "Maverick" Mitchell'in hava kuvvetlerine geri dönüşü sonrası yaşananları beyaz perdeye taşıyacak.Altın küre ödüllü oyuncu Tom Cruise'un başrolünde olduğu filmde Val Kilmer, Jennifer Connelly, Ed Harris ve Jon Hamm de rol aldı.

BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi - Resim: 3 
 

3. Kırmızı (Turning Red)

Ödüllü animasyon filmlerin şirketi Pixar'dan gelen Kırmızı, kendisinden ayrı kalamayan ve her şeyine karışan annesinin korumacı tavırlarından bıkmış bir genç olan Mei Lee'nin hayatına odaklanıyor. Lee, sonraki süreçte her heyecanlandığında kırmızı bir pandaya dönüşür ve ilginç olaylar başlar.

BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi - Resim: 4 
 

4. Kürtaj (Happening)

Yönetmen Audrey Diwan’ın Annie Ernaux'nun aynı isimli romanından uyarlandı. Film, kürtajın yasa dışı olduğu 1963 yılında Fransa'da geçiyor. Geleceği parlak bir öğrenci olan Anne’in hayatı hamile olduğunu öğrenmesiyle alt üst olur. BBC, "Sanatsal ve sosyal açıdan yankı uyandıran Happening, yılın en dokunaklı ve dokunaklı filmlerinden biridir" diyor.

BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi - Resim: 5 
 

5. Yang'dan Sonra

ABD yapımı bilim kurgu filmi "Yang'dan Sonra" filminde, Altın Küre ödüllü Colin Farrell ile Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja, Justin H. Min ve Orlagh Cassidy rol aldı. Film, robot çocukların yatılı bebek bakıcıları olarak satın alınabildiği bir dünyayı ve küçük kız kardeşinin kültürel mirasını öğrenmesine yardımcı olmak için programlanan robot Yang'ın hayatını kurtarmaya çalışan ailesinin yaşadıklarını işliyor.

BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi - Resim: 6 
 

6. Moonage Daydream

Brett Morgen'ın yönettiği müzikal film "Moonage Daydream", İngiliz şarkıcı David Bowie'nin sanat ve müzik serüvenini anlatıyor.

BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi - Resim: 7 
 

7. Hüzün Üçgeni

Ruben Östlund'un filmi Cannes Film Festivalinde Altın Palmiye Ödülü aldı. Başrollerinde Charlbi Dean, Harris Dickinson ve Woody Harrelson'un yer aldığı film, İsveçli yönetmen Östlund'un ilk İngilizce filmi. Filmin konusu özetle şöyle: "Manken bir çift, bir grup milyarderin olduğu bir gemi tatiline dahil olur. Zenginlik ve şatafatın eksik olmadığı gemide yolcuların, büyük fırtına vurgunundan, korsan baskınına kadar başlarına gelmeyen kalmaz. Yolculuğun sonu ise hiyerarşinin ve sınıfsal rollerin tekrar yazıldığı bir hayatta kalma oyununa döner."

BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi - Resim: 8 
 

8. The Eternal Daughter

BBC "Tilda Swinton, hem yaşlanan bir anne Rosalind'i hem de onun orta yaşlı, film yapımcısı kızı Julie'yi canlandırarak, yılın en anlamlı, akıl almaz derecede güzel filmlerinden birinde iki çarpıcı performans sergiliyor" diyor. Film, eski aile evlerine döndükleri zaman, yıllardır saklı kalan sırlarla yüzleşmek zorunda kalan bir anne ve kızının hikayesine odaklanıyor.

BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi - Resim: 9 
 

9. Fabelmanlar

Film ünlü Steven Spielberg’in anılarından ilham alıyor. Film Sammy, (Spielberg'in kurgusal ikinci kişiliği) rolündeki Gabriel LaBelle'in, hayalperest, hüsrana uğramış annesi rolündeki Michelle Williams'ın ve babası rolündeki Paul Dano'nun keskin performanslarıyla şekilleniyor. Filmde Sammy, ailesiyle Arizona'da mütevazi bir yaşam sürer. Sinemanın büyüsüne kapılmıştır. Bu alanda kendisini geliştirmeye çalışırken bir yandan da aile içi sorunların üstesinden gelmeye çalışır. Spielberg filmde, geriye yetişkin gözüyle bakıyor, anne babasını tüm kusurlarıyla görüyor.

BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi - Resim: 10 
 

10. RRR

BBC, "SS Rajamouli'nin Telugu dilindeki başyapıtı, 1920'lerde İngiliz Raj'ına karşı isyan eden Hintli vatandaşları konu alan ilham verici bir tarihsel dramadır" diyor. Netflix filmi "Bağımsızlık öncesi Hindistan'da geçen bu epik öyküde, tehlikeli bir görevi olan cesur bir savaşçı, İngiliz kuvvetlerine hizmet eden sıkı bir polisle karşı karşıya gelir" sözleriyle tanıtıyor.

BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi - Resim: 11 
 

11. The Banshees of Inisherin

Sezonun en ilgi çeken filmlerinden biriydi. Film, küçük bir İrlanda adasında iki yakın dost (Colin Farrell ve Brendan Gleeson) arasındaki küslüğe dayanan sessiz, küçük ölçekli bir komedi draması.

BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi - Resim: 12 
 

12. Babylon

Brad Pitt ve Margot Robbie'li "Babylon" 1920'lerin Hollywood'unda geçen bir dönem filmi. Filmin yönetmen koltuğunda Damien Chazelle oturuyor.

BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi - Resim: 13 
 

13. Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven

Rian Johnson'ın yazıp yönettiği "Bıçaklar Çekildi", birbirleriyle iyi geçinemeyen bir aileyi çekip çeviren, yazdığı çok satan polisiye kitaplarla varlık içinde bir hayat süren Harlan Thrombey'nin ölümü sonrası, her biri ayrı gizemler taşıyan aile üyelerini sorguya çeken iki dedektifin soruşturmasını odağına alıyor. Filmde Daniel Craig'ın yanı sıra Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Christopher Plummer, Katherine Langford ve Jaeden Martell yer alıyor.

BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi - Resim: 14 
 

14. Ayrılma Kararı

Güney Kore’de bir adam, dağdan düşerek hayatını kaybeder. Bunun bir cinayet mi, yoksa intihar mı olduğu yönünde şüpheler vardır. Dedektif Hae-joon, ölen adamın karısı Seo-rae’den şüphelenir. Ancak soruşturma derinleştikçe kendini bir arzu ve aldatmaca ağının içinde bulur.

BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi - Resim: 15 
 

15. Guillermo del Toro sunar: Pinokyo

Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro, stop motion tekniğiyle hayata geçirilen bu müzikalde canlanan tahta bir kukla hakkındaki klasik masalı baştan yaratıyor.

BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi - Resim: 16 
 

16. Tár

Tár büyük bir Alman müzik orkestrasının ilk kadın şefi olmayı başaran Lydia Tár'ın hayat hikayesini konu ediyor. Cate Blanchett filmde ünlü orkestra şefi Lydia Tár'ı canlandırıyor.

BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi - Resim: 17 
 

17. Aftersun (Güneşten Sonra)

Charlotte Wells'in ilk uzun metrajlı filmi. Filmde Paul Mescal kızının annesinden ayrılmış, 11 yaşındaki Sophie ile bağ kurmaya çalışan Calum'u canlandırıyor. Film İngiliz Bağımsız Film Ödülleri'nde En İyi İngiliz Filmi seçildi. Filmin başrollerinde Paul Mescal, Francesca Corio ve Celia Rowlson-Hall yer alıyor. Filmin bir kısmı Türkiye'de çekildi.

BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi - Resim: 18 
 

18. Onoda: Ormanda 10.000 Gece

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, 1944 yılında ABD saldırısına karşı savaşmak için Filipinler’deki bir adaya gönderilen Japon askeri Hiroo Onoda’yı konu alıyor. Ormanda hayatta kalmak için eğitilmiştir ve savaşın bittiğine bir türlü inanmaz, teslim olmaz.

BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi - Resim: 19
 
19. Doctor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında
 
Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Benedict Wong ve Chiwetel Ejiofor'un başrollerini paylaştığı yapımın yönetmen koltuğunda Sam Raimi oturuyor.Film, eski ve yeni mistik müttefiklerinin yardımıyla bilinmeyene yolculuk eden Doktor Strange'in maceralarını konu ediniyor.
BBC'ye göre 2022'nin en iyi 20 filmi - Resim: 20
 
20. Corsage
 
Başka Sinema'ya göre filmin konusu şöyle: Bavyera Düşesi Elisabeth’in bel ölçüsü yıllar boyu yalnızca 45 cm olarak kalmış. Fakat Sisi olarak da bilinen Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth, yalnızca belini böyle ince özel yapım korseleri yüzünden değil, Viyana’daki sarayda kendine biçilen sessiz ve işlevsiz biblo rolü yüzünden de boğulmuş, nefessiz kalmış. Korsaj, Elisabeth’in 40. doğum günü kutlamalarını dönüm noktası alarak sonunda zincirlerini kırmaya niyetlenen, bilgiye ve yaşama aç bir kadının isyanını gözler önüne seriyor.