Beklenen film Bihter'in çıkış tarihi belli oldu! Prime Video duyurdu

Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in yaptığı, senaryosunu Merve Göntem’in kaleme aldığı, Farah Zeynep Abdullah’ın filme adını veren Bihter rolünü üstlendiği film, yıl sonunda Prime Video’da yayına girecek.

"Bihter filmi yıl sonunda sadece Prime Video'da"

Prime Video Türkiye güzel haberi şu sözlerle duyurdu:

"Harika bir haberimiz var! Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant ve Hande Ataizi'nin olduğu Bihter filmi yıl sonunda sadece Prime Video'da yayına girecek! Bu haberle birlikte yeni yerli yapımların da platformumuza ekleneceğini duyurmuş olalım. Bizi takipte kalmanın en iyi zamanı "

Bihter filmi oyuncuları

Aşk-ı Memnu’ya yeni bir bakış açısı getiren filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce yer alıyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

Sevilmeye aç Bihter; zengin, saygıdeğer, ancak yaşça kendisinden büyük Adnan’ı, toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için bir çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ona olan ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Bihter, Adnan’ın ailesinin genç ve yakışıklı üyesi Behlül’le yasak aşk yaşayacak ve bu aşk için ölmeyi bile göze alacak kadar cesur bir kadındır. Ancak Bihter’in kendini keşfetme ve özgürlük arayışına ne hanımı olduğu yalıdaki insanlar ne de yaşadığı dönem hazırdır.