Bihter filminin başrolleri Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'dan ilk fotoğraf

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin oynadığı Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı dönemde oldukça sevilmişti. Büyük bir ilgiyle izlenen dizi "Bihter" adıyla film oluyor. Çekimleri başlanan filmin setinden kareler gelmeye devam ediyor.

BİHTER VE BEHLÜL'DEN İLK KARE

Filmde Bihter'i oynayan Farah Zeynep Abdulah ile Behlül'ü oynayan Boran Kuzum da setten ilk fotoğrafını paylaştı. Ayna karşısında poz veren yeni Bihter ve Behlül'ü pozu kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Boran Kuzum (@borankuzum)'in paylaştığı bir gönderi

BİHTER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Bihter filminde Adnan Bey'e 43 yaşındaki başarılı oyuncu Osman Sonant hayat verecek. Filmde Bihter'i Farah Zeynep Abdullah, Behlül'ü Boran Kuzum, Nihal'i Helin Kandemir, Firdevs Hanım'ı Hande Ataizi, Peyker'i Nezaket Erden, Beşir'i Lorin Merhart, Matmazel'i ise Ebru Özkan oynuyor.