Başrollerinde Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan'ın yer aldığı "Benden Ne Olur" filmi, bu hafta izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy'un oturduğu filmin senaryosunu Aslı T. Kızmaz ve Müge T. Öztürk kaleme aldı. Yapımını Med Yapım, CJ ENM ve Ay Yapım'ın üstlendiği filmin yönetmenliğini Murat Şenöy üstleniyor. Sosyal medya fenomeni Aslı Kızmaz'ın aynı adlı kitabından uyarlanan film, Sertab Bal adındaki deli dolu bir kadının hikayesine odaklanıyor. Peki, Benden Ne Olur filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım:

BENDEN NE OLUR FİLMİNİN KONUSU NE?

Benden Ne Olur filminin konusu şöyle: "Benden Ne Olur", Sertab Bal adındaki deli dolu bir kadının maceralarını konu ediyor. Sertab Bal, istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, çevresinin kendisinden beklediği düzenli hayatı bir türlü olduramayan, kimlik arayışında olan bir kadındır. Onun hayatı, bir gün yanlışlıkla ablası Harika'nın evini yakmasıyla bambaşka bir hal alır. Bir anda evsiz ve parasız kalan Sertab, ablasının söylediği "Senden hiçbir şey olmaz" sözlerinin üzerine, "Benden ne olur herkese göstereceğim" diye kendisine söz verir. Yaşadığı kırılma sonrası hayatını düzene sokmak için harekete geçen Sertab'ın ünlü oyuncu Soner ile ilişkisi planlarının alt üst olmasına neden olur.

BENDEN NE OLUR FİLMİNİN OYUNCULARI

Hazal Kaya

Onur Tuna

Enis Arıkan

Nur Fettahoğlu

Elçin Afacan

Cem Belevi

Tarık Papuçcuoğlu

Vahdet Çakar

Ayşenur Yazıcı





BENDEN NE OLUR FİLMİ GERÇEK HAYATTAN MI?

Benden Ne Olur filmi sosyal medya fenomeni Aslı Kızmaz'ın aynı adlı kitabından uyarlandı.

BENDEN NE OLUR FİLMİNİN FRAGMANI

BENDEN NE OLUR FİLMİNİN GALASI

14 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak olan Benden Ne Olur filminin galası da yapıldı.

Filmin galasında Hazal Kaya basın mensuplarına Kovid testinin negatif çıktığı müjdesini de verdi. Kaya, pandeminin giderek yoğunlaştığı zor bir dönemde filmi yaptıklarını da dile getirdi.

Başrol oyuncularından Onur Tuna filmin klişe romantik komedi filmlerinden oldukça farklı olduğunu dile getirirken, Enis Arıkan ise 'Filmi dün gece izledim ve Hazal'a aşık oldum, ağladım. Şahane bir performans izledim, onun yeteneğini ve çalışmalarının nasıl bir sonuç verdiğini gördüğüm için ağladım.' ifadelerini kullandı.