Bensu Soral 'Beklenen Mehdi' dizisinden ayrıldı

TRT tabii’nin yeni iddialı dizisi Beklenen Mehdi‘nin çekimler hafta sonu başlıyor. Yapımcılığını İbrahim Elma’nın üstlendiği, Medyafikir Kulübü imzalı dizide flaş bir gelişme oldu.

BENSU SORAL PROJEDEN AYRILDI

Birsen Altuntaş'ta yer alan habere göre; Şanlıurfa’da çekilecek olan dizide Alperen Duymaz’la partner olacağı gündeme gelen Bensu Soral projeden ayrıldı. Soral’ın şartlarda anlaşamadığı için sete çıkmadan projeden çekildiği öğrenildi.

Alperen Duymaz’ın Özbek asıllı istihbaratçı Ahrar Zakirov’u canlandıracağı dizinin başrol kadın karakteri Rana için görüşmeler sürüyor. Aytaç Çiçek’in yöneteceği diziyi İbrahim Elma, Kemal Çelik ve Pınar Uysal yazıyor.