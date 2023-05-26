Betül Böçkün kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

'Zuhal Topal ile Yemekteyiz' programının bu haftaki yarışmacılarından biri Doya Doya Moda programının birincisi Betül Böçkün. 26 Mayıs'ta yayınlanacak final bölümünde ev sahibi olarak yarışacak olan Böçkün internette biyografisi aranan isimlerden... İşte Betül Böçkün'ün merak edilen hayat hikayesi...

BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

Betül Böçkün 27 yaşında ve aslen Bingöllü. Daha önce kuaförlük yapan Betül Böçkün'ün güzellik merkezi vardır. TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programında 2020 yılının en tarz sahibi kadını olarak birincilik ödülü almıştı.

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ'DE YARIŞACAK

Betül Böçkün, TV8 kanalında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 26 Mayıs 2023 tarihli bölümünde yarışacak.

ANNESİYLE GÖRÜŞMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ.

Doya Doya Moda'da yarıştığı dönemde anne ve babasının ayrı olduğunu söyleyen Betül Böçkün annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse birbirlerini hiç görmediklerini dile getirmişti. Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını da açıklayan Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını açıklamıştı.

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