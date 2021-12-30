Beylikdüzü'nde İskandinav-Country tarzı evden dekorasyon fikirleri

Evim, İstanbul Beylikdüzü'nde 110 metrekarelik şık bir daireye konuk oldu. Ev sahibinin ağırlıklı olarak İskandinav ve country stillerinden etkilenerek dekore ettiği dairesinde, ilham verici dokunuşlar var.

Seda Hanım “8 yıldır bu evde oturuyorum. Büyükçekmece ile Beylikdüzü arasında evimiz. Bankacıyım ama dekorasyonla da ilgileniyorum aynı zamanda. Böyle stresli bir mesleği bu şekilde akıtabiliyorum. Aslında net bir stilim yok ama şuanda ağırlıklı olarak İskandinav, biraz county’den de alıyorum ama tek tek sevdiğim bazı parçaları da birleştirebiliyorum.” diyor.

2 oda 1 salon bu evde, salon oldukça geniş. Salonun bir tarafı tamamen beyaz renk kartelası ile görülürken, diğer tarafta daha farklı bir renk tercih edilmiş.

Keyifli izlemeler...