Bir kariyer uzmanına göre iş görüşmesinde yapılmaması gereken 5 şey

Smart Women Society'nin Avustralyalı kurucusu ve CEO'su Téa Angelos, herhangi bir iş görüşmesi sona ermeden önce potansiyel bir işverene sormaya hazır olduğu iki veya üç sorusu olduğunu söyledi. Bu soruları sormasının nedeni, şirkette çalışmaya 'gerçekten ilgisi' olduğunu göstermek ve işe başlamadan önce bilmesi gereken her şeyi öğrenmek.

Téa'nın sorduğu ilk soru şuydu: Bu rolde tipik bir gün nasıl geçiyor?

Téa, "Bu soruyu sorarak, günlük aktivitelerinizin neler içerebileceği konusunda daha spesifik bir bağlam elde etmeye çalışıyorsunuz. İş tanımı, sahip olacağınız roller ve sorumluluklar hakkında size bir fikir verecek olsa da, genellikle günlük olarak yapacağınız gerçek faaliyetler hakkında yeterli bilgi sağlamaz" diyor.

Téa, bu soruyu bazen şöyle tamamladığını söyledi: Bu roldeki başarının temel göstergeleri nelerdir? Çünkü, şirketin neyi başarı olarak gördüğünü anlamak çok önemlidir.

Kariyer uzmanına göre pozisyondaki bazı yükselme fırsatlarının neler olduğunu öğrenmek de iyi bir fikir. Bu önemlidir çünkü hem görüşmeciye öğrenmek ve gelişmek istediğinizi gösterir hem de tutumunuzu ve hedeflerinizi sergiler. 'Tüm işler, bir şirketin uyguladığı daha büyük bir planın ve stratejinin parçasıdır. Bu soruyu sorarak, rol için uzun vadeli planlar hakkında bilgi edinebilirsiniz" diyor.

Şirketin önümüzdeki birkaç yıldaki hedeflerini de sorabilirsiniz. Ayrıca, 'şirkette çalışmanın en sevilen yönü' hakkında da soru sorulabilir. Bu tarz sorular pozisyonla ilgilendiğini gösterir bu da mülakatlarda öne çıkmanızı sağlar.

İŞ GÖRÜŞMESİNDE YAPILMAMASI GEREKEN 5 ŞEY

Ancak ona göre mülakatlarda bunları kesinlikle yapmayın:

Önceki işvereniniz hakkında kötü konuşmak,

Geç gelmek,

Hazırlıklı olmamak ve

Göz teması kurmamak

Kötü bire vücut dili kullanmak

Téa, ayrıca "Tüm şirketler işe alımlarını farklı şekilde yapar, bu nedenle süreci bilmek sabırlı olmanıza yardımcı olur" diyor.