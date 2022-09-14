Bir markanın anatomisi: Ahsen Uğurlu ve Duygu Bülbül Alptekin

Yüksek terziliğin gelenekçi kurallarını yaşatan, kusursuz hissettirmeyi amaçlayan ve zamansız tasarımlara imza atan bir markayla buluşuyoruz. Ahsen Uğurlu ve Duygu Bülbül Alptekin; dostluklarını, yeteneklerini ve tecrübelerini bir markaya dönüştürmeyi ve yaratıcı vizyonlarıyla taçlandırmayı başaran iki girişimci. Doğal olarak, ilham perilerinden gelecek planlarına uzanan bir girişimcilik dersinin de başrolleri!

Yazı: Baran Alışkan

KİM?

Ahsen Uğurlu kimdir?

Tekstil sektörünün 21 yıldır içindeyim. Bir süre Wear A Smile isimli bir moda blog’u yazdım. Sonrasında stil danışmanlığı ve illüstrasyon eğitimi aldım. Ardından, ortağım Duygu Alptekin ile Maison JU markasını kurduk.

Duygu Bülbül Alptekin kimdir?

Büro yönetimi eğitimimi tamamladıktan sonra, 2005 yılında İstanbul’a yerleştim. Yaklaşık 17 yıldır tekstil sektöründeyim. LaSalle ve Neslihan Yargıcı markalarında stilistlik, modelistlik ve illüstrasyon eğitimi aldım. Ortağım Ahsen Uğurlu ile 2012 yılında İstanbul’da markamızı, 2019 yılında ise Almanya’daki şirketimizi kurduk.

NE?

‘Maison JU’ nedir, neler yapar?

Yolculuğumuza ‘JU İstanbul’ isimli haute couture atölyesini kurarak 2012 yılında İstanbul’da başladık. Markanın kurucuları ve yaratıcı direktörleri olarak, ilham perilerimiz ise 1950’lerin elegan ve feminen kadınıydı. Bizim için kumaşın ve dikişin kalitesiyle güncel akımlardan izler taşıyan; buna rağmen yıllar sonra da keyifle giyilebilecek zamansız parçalar yaratmak her zaman ön planda oldu. Koleksiyonlarımızda imzamız haline gelen detaylı nakışlar, dantel işlemeler ve hem romantik hem de feminenliği öne çıkaran tasarımlarımızla 2016 yılında ilk gelinlik koleksiyonumuzu hazırladık. Coğrafi sınırların ötesine geçen yaratıcı vizyonumuza uyum sağlama sürecinde 2020’de ismimizi ‘Maison JU’ olarak değiştirdik ve yurt dışında ilk satış noktamızı Almanya’da açtık. Biz kusursuz vücutlar için değil, içinde kusursuz hissedilecek kıyafetler yaratıyoruz. Bunun için kalıplarımız üzerinde çok çalışıyoruz, kalıplarımızı kadın vücudunun doğasını en iyi vurgulayacak şekilde hazırlamaya özen gösteriyoruz. Katma değeri yüksek kumaşlar, yüksek dikiş kalitesi ve incelikli işlemelerle birleşince ürettiğimiz her kıyafet couture niteliğinde oluyor.

NASIL?

Girişimcilik hikayeniz nasıl gelişti?

Bir Alman şirketinde altı yıl kadar çeşitli Avrupa markalarına koleksiyonlar hazırladıktan sonra, kendi tasarımlarımızı hayata geçirmek için markamızı kurmaya karar verdik. İş dünyasında başlayan arkadaşlığımız, birlikte çalışma konusunda cesaret ve güven verdi. Başka markalara hazırladığımız koleksiyonların üretiminde A’dan Z’ye her aşamayla ilgilenmiş olmamız ise kendi işimizde karşı karşıya kaldığımız zorlukları yönetirken bize çok yardımcı oluyor.

NEDEN?

Neden girişimci olmaya karar verdiniz?

Bir koleksiyon yaratmanın fikrine ve operasyonel tüm aşamalarına hakimdik ve bu anlamda uluslararası çapta olağanüstü bir tecrübe edinmiştik. Bundan sonrası için bize düşen kendi markamızı yaratmaktı. Bu cesaretle yarattığımız markayı kendi bilgi ve becerimizle 10 yılda belli bir noktaya getirdik. Bundan sonraki süreç için ise profesyonellerden danışmanlık alarak yatırım ve gelişim aksiyonumuzu belirliyoruz.

NEREDE?

Yarın ve gelecekte hem markanızı hem de kendinizi nerede görüyorsunuz?

Artık her türlü aksiyon, çok hızlı alınıyor ve herkes kendi medyasına sahip. Hedeflediğiniz kitlelerle günlük değil; anlık iletişim ve ilişki halindeyiz. Bu ilişkinin sınırları bizim genişlettiğimiz düzeyde sürekli gelişiyor. Dünyanın pek çok bölgesinden müşterimiz var. Onların beğeni ve beklentileri doğrultusunda kendimize yeni destinasyonlar belirliyoruz ve gelecekte de önce online daha sonra da fiziki olarak müşterilerimizle daha çok temasta olacağımız bir ağ kurmak hayalindeyiz. Gelecekte kendimizi ise yine işin başında, aynı heyecanla çalışırken görüyoruz.

NE ZAMAN?

Ne zaman markanızı ve kendinizi ‘başarılı’ olarak kabul edeceksiniz?

Markamızın kuruluş aşamasında en büyük hayalimiz global olarak tanınan ve tercih edilen bir marka olmaktı. Tüm adımlarımızı bu hedefimize ulaşmak doğrultusunda atıyoruz. İşimizi ve markamızı geliştirmek konusunda profesyonellerle çalışıp orta ve uzun vadeli adımları belirliyoruz. Gelişmeleri görmek bizi çok motive ediyor. Arzu ettiğimiz global kitleye ulaştığımızda kendimizi başarılı kabul edeceğiz.



DUYGU BÜLBÜL ALPTEKİN, AHSEN UĞURLU

DUYGU BÜLBÜL ALPTEKİN

Etkileyici bir film: Inception.

Baş ucu kitabım: Tanrıyı Aşmak: Bir Başlangıç Kılavuzu-Richard Dawkins.

Favori şarkı: Adele-Skyfall.

İdolüm: Yaratıcı, çalışkan ve üretken tüm kadınlar.

Çalışma tarzım: Hayatta ve işte kesinlikle disiplin ve sistem insanıyım. Rutinlerimi sabah saatlerinde yaparım ve spor yapmadığım zamanlarda mutlaka evde kendime vakit ayırırım. Kahve, meditasyon veya sabah okumalarını çok severim. Atölyede çok fazla vakit geçiriyorum ve düzensizliği sevmem. Tatile çıktığım zaman rahatsız edilmekten pek hoşlanmam.

Stil ikonum: Caroline de Maigret ve Brune Buonomano.

İmza aksesuarım: Küpe.

Benim rengim: Siyah ve mavi.

İlham kaynağım: Kesinlikle doğa ve sessizlik. Kendime vakit ayırmak istediğimde bu ritüeli yapmayı severim. Mimari yapılar ve iyi dönem filmleri de beni çok etkiler.

Unutulmaz bir rota: Tekne ile Gökova turlarımız.

AHSEN UĞURLU

Etkileyici bir film: Annihilation.

Baş ucu kitabım: Gen Bencildir-Richard Dawkins.

Favori şarkı: Billie Eilish-Everything I Wanted.

İdolüm: Kendi ayakları üzerinde duran, üreten ve yaratan, çevresini güzelleştiren ünlü veya ünsüz tüm kadınlar.

Çalışma tarzım: Kesinlikle sabah insanıyım. Çok erken saatlerde uyanır, sporumu yapar, akabinde hemen işe koyulurum. Çok boyutlu bir işim olduğu için zihnim de bölümlere ayrılmış durumdadır. Gün içinde biraz konudan konuya atlayarak işlerimi bitiririm. Uzun tatiller ise bana göre değil. Sık sık birkaç günlük kaçamaklar yapmayı tercih ederim.

Stil ikonum: Sarah Harris, Anine Bing ve Victoria Beckham.

İmza aksesuarım: Küpe ve saat.

Benim rengim: Dönem dönem değişir ama bu aralar sarı.

İlham kaynağım: İyi bir film izlemek, doğada olmak ve dostlarımla vakit geçirmek.

Unutulmaz bir rota: Her zaman Londra.

*Maison JU ürünlerine, maisonju.com ve Nişantaşı mağazasının yanı sıra; Beymen ve Brandroom mağazaları ve Münih Edem Chambre Privee showroom’undan ulaşabilirsiniz.