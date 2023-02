Bir yeni patronunuz var!

Yazı: Baran Alışkan

Servetinin yanı sıra girişimci ruhu ve her konuda söyleyecek sözü olması onu her zaman gündemde tutmaya yetiyor ve bir popüler kültür simgesi haline getiriyor. Kaldı ki geçtiğimiz yıllarda ‘dahi’ olarak bile tanımlandı. Modern dönem mucidi mi, yoksa sadece konuşulmaktan hoşlanan biri mi bilemiyoruz… Ama dünyanın en büyük sosyal ağlarından biri olan Twitter’ın yeni patronu olduğu kesin. Musk, 44 milyar dolara satın aldığı yeni medyasıyla kendine yeni bir veri krallığı kurma konusunda önemli bir adım attı. Twitter’ı ‘tam bir ifade özgürlüğü platformu’ haline getirme iddiasını da ilk ofis gününde yanında taşıyordu. Bir de lavabosunu. Evet, lavabo. ‘The bird is freed’ (Kuş serbest kaldı) sözleriyle duyurduğu yeni patronluğunun ilk işi, işten çıkarmalar ve yeni kurallarla etkisini hissettirmek oldu. Yanı sıra bir habere göre, yeni patron çalışanlarına yoğun bir tempoda çalışmayı, yani platformun vizyonuna bağlı kalmalarını kabul etmeleri ya da işten ayrılabileceklerini bildiren duyuruları da es geçmedi. Musk’ın Twitter 2.0’ı neye benzeyeceği merakla beklense de ilk girişimlerinden biri olan ücretle mavi tik, yani onaylanmış hesap satışı birçok soruna yol açtı bile. Tanınmış, kimliği belirli kişilere verilen bu simge, aylık belli bir ücret karşılığında satın alınabilir hale geldi. Eli Lilly adlı ecza ve ilaç firmasını taklit eden bir kullanıcı, sözde onaylanmış hesabıyla insülinin atık bedava olacağı yönünde bir tweet attı ve şirketin borsa değerini düşüşe geçirdi. ABD eski Başkanı George W. Bush’u, basketbolcu LeBron James’i ve global markaları taklit eden hesaplar da bu silsileye katıldı. Son olarak sitenin sadık kullanıcısı ve ABD eski Başkanı Donald Trump’ın eski yönetim tarafından askıya alınan hesabını aktif hale getirdi. Fakat Trump, şu an için dönmeyi reddetmiş gibi görünüyor. Geleceği belirsiz bir sosyal medyada Elon Musk’ın oyun bahçesinde bir sonraki adımda neler yaşayacağız?

Onu patron bilir…