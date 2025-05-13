Bitkilerinizi böyle suluyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz! Bahçecilik uzmanından şaşırtan uyarı

Güneşli günlerin gelişiyle birlikte bahçeyle ilgilenmek için harika bir dönem başladı. Ancak İngiliz bahçecilik uzmanı ve içerik üreticisi Joseph Clark, bu dönemde sık yapılan ciddi bir hataya dikkat çekiyor.

Clark’a göre, su bitkilerine uygulanan yaygın bir sulama yöntemi, sanılanın aksine bitkilere yarardan çok zarar verebiliyor.

Üstten Sulama Neden Zararlı?

TikTok'ta “Joe's Garden” ismiyle tanınan Clark, çoğu kişinin bitkileri üstten suladığını — yani doğrudan üstüne su dökerek yapraklar ve yüzeyde nem birikmesine neden olduğunu — belirtiyor. Bu yöntem her ne kadar pratik gibi görünse de, toprağın alt katmanlarının kuru kalmasına sebep olabiliyor.

Bir videosunda limon bitkisini sularken plastik bir sulama aleti ile üstten sulamayı örnek gösteren Clark, “Saksı bitkilerinizi bu şekilde sulamak, düşündüğünüzden daha fazla zarar verebilir” uyarısında bulunuyor.

Saksıların Gizli Tehlikesi: Kuruyan Kökler

Clark, özellikle plastik saksıların toprakla kabın iç yüzeyi arasında küçük boşluklar içerdiğini ve suyun en az direnç gösteren yolu izlemesi nedeniyle kenarlardan süzülüp alttaki deliklerden dışarı aktığını açıklıyor. Bu durum, köklerin bulunduğu orta bölümün kuru kalmasına yol açabiliyor.

Clark’a göre toprak yüzeyde nemli görünse bile, parmağınızı biraz daha derine soktuğunuzda toprak ‘kemik gibi kuru’ olabilir. Bu da bitkinin gelişimini olumsuz etkiler.

Doğru Sulama Yöntemi: Alttan Besleme Tekniği

Bu sorunu çözmek için Clark’ın önerdiği yöntem oldukça basit ve etkili: Büyük bir kabı suyla doldurarak saksı bitkisini içine yerleştirin. Bitkinin altındaki drenaj delikleri sayesinde toprak suyu emerek köklere kadar eşit bir nem sağlar.

Clark, bu yöntemin özellikle küçük ve orta boy saksılar için çok başarılı olduğunu vurguluyor.

Büyük Saksılar İçin Pratik Bir Yöntem

Daha büyük saksılar için ise farklı bir önerisi var: Bitkinin ortasına daha küçük bir saksı yerleştirip, suyu doğrudan bu küçük saksıya dökün. Böylece su doğrudan köklerin bulunduğu bölgeye ulaşır.

Bu yöntemi gösterdiği videoda Clark, büyük bir bitkinin ortasına küçük bir huni şeklinde kap yerleştirip, onu suyla dolduruyor. Bu sayede su doğrudan merkeze ulaşarak kuruluk problemini ortadan kaldırıyor.

Yeni Başlayanlara Özel Bahçecilik Tavsiyeleri

Bahçeyle ilgilenmeye yeni başlayanlar içinse Vicky adlı İngiliz bir bahçıvan, TikTok üzerinden faydalı öneriler paylaşıyor. Vicky, bahçeye başlarken en önemli adımın bir takvim oluşturmak ve hangi işlemlerin ne zaman yapılacağını anlamak olduğunu belirtiyor.

İlkbahar ve Yaz İçin Temel Bahçe İşleri

Vicky’ye göre ilkbahar ve yaz aylarında yapılabilecek işleri küçük parçalara ayırarak düzenli ilerlemek işleri kolaylaştırıyor. Takipçilerine, şu işleri öneriyor:

Çim biçme

Gül bitkilerini besleme

Ot ayıklama

Saksıları sulama

Tohum ekimi

Zeminleri jet ile yıkama

Bu küçük ama düzenli işlemlerle, bahçenizi yaza hazırlamak hem keyifli hem de verimli bir hale gelebilir.