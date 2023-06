BluTV haziran ayında hangi içerikleri izleyiciyle buluşturacak? BluTV haziran takvimi belli oldu

BluTV dizileri, filmleri ve hayran bırakan belgeselleri Haziran ayında da kütüphanesine eklemeye devam ediyor. Tüm dünyada gösterim heyecanı yaşayan The Idol’la birlikte Infiniti, All Those Things We Never Said, Air Cocaine, The Night Logan Woke Up ve Crossing Line dizileri BluTV’deki yerini alacak.

BluTV Haziran ayı içerikleri;

The Idol

The Weeknd ve Lily-Rose Depp’in başrolünde yer aldığı, 'Euphoria'nın yaratıcısı Sam Levison imzalı dizi, 5 Haziran itibariyle BluTV’de yayında olacak. Yükselen bir pop yıldızı Jocelyn ile romantik bir ilişkiye girdiği akıl hocası Tedros’un hikayesini konu alan ‘The Idol’, pop kültürünün en uç noktalarını ekrana getirecek.

LCV (Lütfen Cevap Veriniz)

Cem Yiğit Üzümoğlu, Ushan Çakır, Melisa Şenolsun’un kadrosunda yer aldığı ödüllü film "LCV", ilk kez BluTV’de yayına giriyor. Film, evlenmelerine bir saat kala, törenin yapılacağı otelde son hazırlıklarını yapan Ceren ile Semih’in, yakın arkadaşları Mert’in geçmişten gelen sırları ortaya dökmeye başlamasıyla en mutlu günlerini sorgulamalarını konu alıyor.

Infiniti

Uluslararası Uzay İstasyonu ‘The ISS’ için görevde olan Amerikalı astronot Anthony Kurz’a ait bir cesetin Kazakistan’da ortaya çıkması üzerine Fransız astronot Anna Zarathi ve Kazak polis Isaak Turgun bu gizemli paradoksu çözmek için yola çıkar.

All Those Things We Never Said

Julia düğününden üç gün önce, babası öldüğü için törene katılmayacağını söyleyen bir telefon alır. Cenazesinin ertesi günü, Julia’ya babasının gerçek boyutlu bir karbon kopya androidini içeren bir sandık gelir. Dizinin başrollerinde Jean Reno, Alexandra Maria Lara ve Alex Brendemühl yer alıyor.

Air Cocaine

Belgesel, Mart 2013’te Dominik Cumhuriyeti ve Fransa'da bir dizi tutuklamayla medya patlamasına yol açan ‘Air Cocaine’ soruşturmasını ele alıyor.

Dominik Cumhuriyeti’nde bir Falcon 50 özel jeti, Punta Cana havaalanından Saint-Tropez'e gitmek üzere havalanmak üzereyken uçakta 700 kg kokain bulunmasıyla Dominik makamları tarafından durdurulurdu. Önce iki Fransız pilot, üçüncü bir yardımcı pilot ve bir yolcu tutuklandı, hem asker hem de sivil 47 Dominikli de sonraki saatlerde gözaltına alındı.

The Night Logan Woke Up

Yönetmen, yapımcı ve oyuncu Xavier Dolan’un 2022 yapımı mini dizisi "The Night Logan Woke Up" 1991 yılının Ekim ayında, tarif edilemez bir olaya dahil olan ve karanlık sırlarını saklamaya çalışan bir ailenin hikâyesini konu alıyor. Otuz yıl sonra bu sırlar yeniden su yüzüne çıkar ve aileyi durdurulamaz bir uzlaşma arayışına sokar.

Crossing Lines

William Fichtner, Marc Lavoine, Gabriella Pession, Tom Wlaschiha, Moon Dailly, Richard Flood, Donald Sutherland, Eddie Jemison, Genevieve O'Reilly’nin yer aldığı kadrosuyla bir polisiye-suç draması sunan dizi, üç sezonuyla birlikte yayına giriyor. Özel bir suç birimi, suçluları yakalamak ve adalete teslim etmek için Avrupa sınırlarını aşan serileştirilmiş suçları soruşturur.

discovery+ içerikleri

Match Me Abroad

"Match Me Abroad", hayatlarının aşkını başka bir ülkede bulmak için çöpçatanlarla işbirliği yapan Amerikalıların hikâyesini anlatıyor.

The Curious Case of Natalia Grace

"The Curious Case of Natalia Grace", gerçekte yetişkin bir kadın olduğu tartışılan Ukraynalı yetim Natalia Grace'in hikâyesini konu alıyor.

Downey's Dream Cars

Robert Downey Jr.'ın araba tutkusu, koleksiyondan öteye gidiyor. Downey's Dream Cars'ta Robert, arabalara olan düşkünlüğü ile sürdürülebilirliğe olan bağlılığını buluşturuyor. Her bölüm Robert, kişisel koleksiyonundan bir arabayı baştan tasarlarken bu araba uzmanların da yardımıyla bir dizi modifikasyon geçirip dönüştürülüyor.