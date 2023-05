Netflix Türkiye Haziran ayı programı belli oldu! İşte Haziran ayında Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler

Netflix Türkiye, Haziran ayı programını duyurdu. Haziran ayında iki Türk yapımı film Merve Kült ve Sen İnandır Netflix'te olacak. Charlie Brooker'ın uzun zamandır beklenen antolojisi Black Mirror ve başrolünde Henry Cavill'ın yer aldığı The Witcher ise yeni sezonlarıyla geri dönüyor. İşte Haziran ayında yayınlanacak Netflix içerikleri...

NETFLİX HAZİRAN AYI DİZİ PROGRAMI

Black Mirror: 6. Sezon

Charlie Brooker’ın uzun zamandır beklenen ve her bölümü bir farklılık içeren karanlık ve satirik antoloji dizisi geri dönüyor. Black Mirror'ın altıncı sezonu, tüm sezonların içinde en sürprizli, en sınıflandırılamaz ve en beklenmedik olanı.

The Witcher: 3. Sezon: 1. Kısım (29/06/2023)

Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor.

Valeria: 3. Sezon (02/06/2023)

Yeni aşk üçgenleri. Yeni yaşam evreleri. Yeni yaşlara adım atılan doğum günleri. Dört arkadaş her şeyi yine hep birlikte yaşıyor.

Manifest: 4. Sezon: 2. Kısım (02/06/2023)

Ölüm Günü yaklaşırken 828 sefer sayılı uçuşun yolcuları ve onların yakınları, çağrılarını çözümlemek için zamanla yarışarak kendilerini bekleyen korkunç geleceği önlemeye çalışır.

The Days (01/06/2023)

Fukushima santrali sorumluları ve çalışanları, eşi benzeri olmayan ölümcül bir nükleer felaketle karşı karşıya kaldı. Onlar birer kahraman mı, yoksa suçlu mu?

Never Have I Ever: 4. Sezon (08/06/2023)

Lisenin son senesi nihayet başlıyor. Üniversite başvuruları, kimlik krizleri ve bitmek bilmeyen aşklarla uğraşan Devi ve arkadaşları acaba gelecekle yüzleşmeye hazır mı?

Human Resources: 2. Sezon (09/06/2023)

Tek gecelik ilişkilerin ve ofis aşklarının eksik olmadığı İnsan Kaynakları'nda çalışan yaratıklar, yeni bir grup insan için ellerinden ve pençelerinden geleni yapıyor.

Titans: 4. Sezon (25/06/2023)

Metropolis'te onları ve dünyayı yok etmeye kararlı, güçlü ve ölümcül bir tarikatla karşılaşan Titanların eve dönüş yolu engellerle doludur.

Love Is Blind: Brezilya: 3. Sezon (07/06/2023)

Bu kabinlerde gerçek aşk filizlenebilir mi? Camila Queiroz ve Klebber Toledo, doğru kişiyi arayan yeni Brezilyalı bekârların aşkı bulmasına yardım ediyor.

NETFLİX HAZİRAN AYI FİLM PROGRAMI

Merve Kült (09/06/2023)

Moda düşkünü, özgür ruhlu Merve evinden çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalınca, para bulmak için bir flört uygulaması geliştirir. Ama çekici patronunun başka planları vardır.

Sen İnandır (23/06/2023)

İki işgüzar büyükanne, torunlarına sözde tesadüfi bir karşılaşma ayarlayınca çocukluk aşkları depreşir ve eski defterler açılır.

Extraction 2 (16/06/2023)

Ölümün eşiğinden dönen oldukça yetenekli komando Tyler Rake tehlikeli bir görev daha alır. Görevi, acımasız bir gangsterin esir alınan ailesini kurtarmaktır.

Run Rabbit Run (28/06/2023)

Küçük kızının başka bir insanın anılarına sahip olduğunu iddia etmesi, bekâr bir anneyi ailesinin acı dolu geçmişiyle yüzleşmek zorunda bırakır.

Rich in Love 2 (02/06/2023)

Paula, Amazon bölgesinde gönüllü doktorluk yapmaya devam etmek için Rio de Janeiro'dan ayrılınca Teto, anlık bir kararla onun peşinden gitmeye kalkar ve ardından işler karışır.

Penceremden: Aramızdaki Deniz (23/06/2023)

Bir yıl ayrı kalan Raquel ve Ares, ateşli bir sahil gezisinde buluşur. Dostça flörtlerle ve yeni güvensizliklerle karşılaşan ikilinin aşkları, her şeyin üstesinden gelebilecek mi?

HAZİRAN AYI NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

Amy Schumer: Emergency Contact (13/06/2023)

Amy Schumer, bu cüretkâr ve samimi stand-up gösterisinde yüzüne lazer yaptırma, doğum sonrası cinsellik, bebeğine isim verme kâbusu, çiğnenebilir Viagra gibi konulara değiniyor.

Nimona (30/06/2023)

Üstüne korkunç bir suç atılan şövalye, şekil değiştiren bir genç kızdan yardım alarak masumiyetini kanıtlamaya çalışır. Peki ama ya bu kız, öldürmeye ant içtiği canavarsa?

Zamanda Tutsak (13/06/2023)

Tatilde ıssız bir sahile gelen aile, buranın yaşlanmayı hızlandırdığını ve ömürlerini bir güne indirdiğini görünce dehşete kapılır.

New Amsterdam 3. Sezon (01/06/2023)

Amerika’nın en eski hastanelerinden birinin yeni direktörü Dr. Max Goodwin, mevcut durumu değiştirmek ve hastaların hayatını kurtarmak için işe koyulur.

Kafatası Adası (22/06/2023)

Güney Pasifik'teki gemi kazasından kurtulan keşif grubu, adayı yöneten dev goril Kong'un da aralarında olduğu korkunç yaratıklarla karşılaşır.

Katil Avcıları: 3. Sezon (23/06/2023)

Gerçek dedektifler soğukkanlı katilleri, onları durdurmak için verdikleri amansız mücadeleleri ve suçluları adalete teslim eden cesur insanları anlatıyor.

Black Clover: Sword of the Wizard King (16/06/2023)

Büyü yapamayan aslan yürekli bir genç, Büyücü Kral olmaya çalışmaktadır. Sürgün edilmiş dört eski Büyücü Kral ise Yonca Krallığı'nı yok etmek için geri döner.

My Little Pony: Bir İz Bırak: 4. Sezon (06/06/2023)

Hain Opaline, Pony'lerin Sevimli İşaretlerini çalarak en güçlü Kanatlı Tekboynuz olmayı kendine görev edinir. Yele 5'lisi çok geç olmadan onu durdurabilecek mi?

Tour de France: Zincirleri Kırmak (08/06/2023)

Gözyaşları ve zaferlerle dolu bu dizi, dünyanın en zorlu bisiklet yarışının 2022 ayağında mücadele eden bisikletçi takımlarını konu alıyor.

Gezegenimiz II (14/06/2023)

Gezegenimizdeki büyük göçleri konu alan bu doğa belgeseli dizisinde, Dünya genelinde hareket hâlinde olan milyarlarca hayvanın gizemini çözün.