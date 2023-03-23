BluTV'nin yeni dizisi Magarsus konusu nedir, oyuncuları kimler? Magarsus'tan ilk tanıtım yayınlandı

BluTV'nin yeni dizisi Magarsus'tan ilk teaser fragmanı yayınladı. Tanıtım videosu BluTV'nin sosyal medya hesaplarında "Beton, Tansu ve Turgut… Sizi ve hikayenizi çok merak ediyoruz. Magarsus yakında BluTV’de." notuyla paylaşıldı. İşte Magarsus konusu, oyuncuları ve fragmanı...

Magarsus konusu nedir?

'Magarsus'un konusu şöyle:

Kurak ailesi, Çukurova'nın bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapmaktadır. Aile üyeleri bir yandan birbirleriyle mücadele ederken bir yandan da bölgede hakimiyet kurmaya çalışan dış güçlerle mücadele eder.

Magarsus oyuncuları kimler?

Başrollerini Merve Dizdar, Çağlar Ertuğrul ve Berkay Ateş'in paylaştığı izinin oyuncu kadrosunda ayrıca Burcu Gölgedar, Ercan Kesal, Sümeyye Aydoğan, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Müttalip Müjdeci ve konuk oyuncu olarak Menderes Samancılar ve Metin Coşkun yer alıyor.

Senaryosu Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen tarafından kaleme alınan dizinin yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer üstleniyor. 'Magarsus'un müzikleri ise Toygar Işıklı imzası taşıyor.

Magarsus tanıtım fragmanı